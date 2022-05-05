Hrant Dink davasında istinaf incelemesi tamamlandı: FETÖ’nün emelleri doğrultusunda işlendi

Örgüt bağlantısı nedeniyle kamudan atılan KHK'lılara geri dönüş sözü veren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yaptığı açıklamayla Hrant Dink davasında yargılanan FETÖ'cüleri aklamıştı. Faillerin henüz bulunmadığını iddia eden Kılıçdaroğlu, "Gerçek katiller henüz aydınlığa çıkarılmadı, henüz bulunmadı." diyerek ağırlaştırılmış hapis cezası alan FETÖ'cüleri görmezden gelmişti.
KILIÇDAROĞLU'NUN AKLADIĞI FETÖ'CÜLER İÇİN İSTİNAF HAPİS CEZALARINI ONADI
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesinde ihmali olan kamu görevlilerinin de bulunduğu davayla ilgili hem Dink ailesi hem de bazı sanıkların yaptığı istinaf başvurusunun incelemesini tamamladı. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından geçen yıl mart ayında 6'sı tutuklu, 13'ü firari 76 sanığın yargılandığı dava, karara bağlandı. Aralarında eski emniyet müdürleri Ali Fuat Yılmazer Ramazan Akyürek, 'tasarlayarak adam öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alırken toplamda 26 sanık hakkında çeşitli hapis oranlarında hapis cezaları verildi. 37 sanık beraat ederken, 13 sanığın ise firari olmaları nedeniyle dosyaları ayrıldı.
FETÖ DİNK CİNAYETİNİN İŞLENMESİNİ SAĞLADI
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, Fetullahçı Terör Örgütü'nün yol verdiği cinayet olarak olan Hrant Dink'in öldürülmesinde ihmali olan kamu görevlileriyle ilgili yerel mahkemenin 61 sanık hakkında verdiği hapis cezaları ve beraat kararlarını onadı. BAM 2. Ceza Dairesi böylece İstanbul 14. Ceza Dairesi'nin verdiği, FETÖ'nün cinayetin azmettirici ve faillerini destekleyerek, Dink cinayetinin işlenmesini sağladığına ilişkin verdiği kararın yerinde olduğuna hükmetmiş oldu.