Hrant Dink davasında istinaf incelemesi tamamlandı: FETÖ’nün emelleri doğrultusunda işlendi





KILIÇDAROĞLU'NUN AKLADIĞI FETÖ'CÜLER İÇİN İSTİNAF HAPİS CEZALARINI ONADI

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesinde ihmali olan kamu görevlilerinin de bulunduğu davayla ilgili hem Dink ailesi hem de bazı sanıkların yaptığı istinaf başvurusunun incelemesini tamamladı. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından geçen yıl mart ayında 6'sı tutuklu, 13'ü firari 76 sanığın yargılandığı dava, karara bağlandı. Aralarında eski emniyet müdürleri Ali Fuat Yılmazer Ramazan Akyürek, 'tasarlayarak adam öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alırken toplamda 26 sanık hakkında çeşitli hapis oranlarında hapis cezaları verildi. 37 sanık beraat ederken, 13 sanığın ise firari olmaları nedeniyle dosyaları ayrıldı.