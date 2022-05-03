CHP'deki adaylık savaşı büyüyor! Ekrem İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na 'Asıl sen yolumdan çekil' mesajı





"CUMHURBAŞKANLIĞI İÇİN CİDDİ BİR ÇEKİŞME VAR"

Hatta birtakım kamuoyu araştırmalarından bahsediyorlar. O araştırmalarda İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'nun önünde olduğunu ifade ediyorlar. Ne kadar doğrudur yanlıştır? Ben onların söylediklerini ifade ediyorum. Hatta bazıları da 'Mansur Yavaş'ın ondan daha fazla halkta karşılığı var. O zaman Mansur Bey neden susuyor?' gibi bazı değerlendirmeler var. Yani CHP içerisinde Cumhurbaşkanlığı konusunda çok ciddi bir çekişme var.

Bence trajikomik olan ve üzerinde konuşulması gereken nokta şu; İmamoğlu ve Yavaş'a şöyle bir bakıldığı zaman hangi icraatlarıyla öne çıktılar Ankara'da ve İstanbul'da da kendilerinde Cumhurbaşkanlığı olma hakkını görüyorlar ve birtakım çevreler de Kılıçdaroğlu'nun karşısına çıkarabiliyorlar.