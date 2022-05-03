CHP'deki adaylık savaşı büyüyor! Ekrem İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na 'Asıl sen yolumdan çekil' mesajı

2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala Cumhur İttifakı'nın adayı hala belirsizliğini koruyor. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gittiği her yerde 'aday benim' sinyali verse de bu durum ittifak ortakları tarafından pek de karşılık görmüyor.
Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nu da işaret ederek 'Belediye başkanları görevini yapsın' derken bu çağrıyı kulak ardı eden CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2023 idealleri doğrultusunda İstanbul'a ve İstanbulluya hizmeti bir kenara bırakarak kolları sıvadı.
Bu kapsamda son olarak Doğu Karadeniz turuna çıkan Ekrem İmamoğlu, 2023 yolunda Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hiçe saydığını bir kez daha kanıtladı.
'ASIL SEN YOLUMDAN ÇEKİL' MESAJI
Kılıçdaroğlu'nun 'yolumdan çekilin' çıkışı sonrası İmamoğlu'nun bu hamlesi 'Asıl sen yolumdan çekil' mesajı olarak yorumlandı.
CHP içindeki adaylık savaşları ve 6 benzemezin bir araya geldiği masadaki son durum A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programında değerlendirildi.