Ümit Özdağ adaylık için Mansur Yavaş'ı işaret etmişti... Mansur Yavaş'tan ilk yanıt: Benim bilgim ve rızam dışında

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İYİ Parti Genel Merkezi'nde ziyaret ettiği Meral Akşener'le yaptığı görüşme sonrası kameralar karşısına geçti.

BAŞKANLAR İŞİNİ YAPMALI

Yavaş şu ifadeleri kullandı: "Bu tür şeylere yorum yapmıyorum. Benim belediyecilik anlayışıma göre bir belediye başkanı seçildiği andan itibaren sadece işini yapmalı. Ne diğer siyasi partilerin genel başkanlarına laf söylemeli, onların içişlerine karışmalı.





SİYASETİN DIŞINDAYIM

Bazen böyle siyasi muarızların bu tarz çıkışlarına şahit oluyoruz. Hiçbir zaman cevap vermeyeceğim. Ben siyasetin içinde biri değilim. İşimin başındayım. Bu açıklamalar bilgim ve rızam dışında"



"MANSUR YAVAŞ'I GÖREVE ÇAĞIRIYORUZ"

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Mansur Yavaş'ı, Zafer Partisi olarak göreve çağırıyoruz. Bu bir adaylık değil, milli bir meseledir" demişti.



Özdağ konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada; 'Hayır o Ankara'nın belediye başkanıdır, işini yapsın', hiç kimse Türkiye'nin kaderiyle ilgili olarak böyle bir şey diyemez. Kamuoyunda Mansur Bey'in her kesimde karşılığını olduğunu gördük. Bunu bir siyasi partinin genel başkanı olarak söylüyorum" ifadelerini kullanmıştı.