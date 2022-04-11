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    • 11.04.2022 12:56
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    • 11.04.2022 13:02
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    Ümit Özdağ adaylık için Mansur Yavaş'ı işaret etmişti... Mansur Yavaş'tan ilk yanıt: Benim bilgim ve rızam dışında

    Son dakika haberi... CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ’ın “Benim cumhurbaşkanı adayım Yavaş” çıkışı soruldu. Yavaş bu sözlere “Benim bilgim ve rızam dışında. Böyle bir hedefim yok” cevabını verdi.

    Mansur Yavaş’tan adaylık açıklaması

    Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İYİ Parti Genel Merkezi'nde ziyaret ettiği Meral Akşener'le yaptığı görüşme sonrası kameralar karşısına geçti.

    BAŞKANLAR İŞİNİ YAPMALI
    Yavaş şu ifadeleri kullandı: "Bu tür şeylere yorum yapmıyorum. Benim belediyecilik anlayışıma göre bir belediye başkanı seçildiği andan itibaren sadece işini yapmalı. Ne diğer siyasi partilerin genel başkanlarına laf söylemeli, onların içişlerine karışmalı.

    SİYASETİN DIŞINDAYIM
    Bazen böyle siyasi muarızların bu tarz çıkışlarına şahit oluyoruz. Hiçbir zaman cevap vermeyeceğim. Ben siyasetin içinde biri değilim. İşimin başındayım. Bu açıklamalar bilgim ve rızam dışında"


    "MANSUR YAVAŞ'I GÖREVE ÇAĞIRIYORUZ"
    Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Mansur Yavaş'ı, Zafer Partisi olarak göreve çağırıyoruz. Bu bir adaylık değil, milli bir meseledir" demişti.

    Özdağ konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada; 'Hayır o Ankara'nın belediye başkanıdır, işini yapsın', hiç kimse Türkiye'nin kaderiyle ilgili olarak böyle bir şey diyemez. Kamuoyunda Mansur Bey'in her kesimde karşılığını olduğunu gördük. Bunu bir siyasi partinin genel başkanı olarak söylüyorum" ifadelerini kullanmıştı.

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    Haberler Güncel Ümit Özdağ adaylık için Mansur Yavaş'ı işaret etmişti... Mansur Yavaş'tan ilk yanıt: Benim bilgim ve rızam dışında
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