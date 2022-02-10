Son dakika! MSB'den F-35 ve Yunanistan açıklaması

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Yunanistan, 2022'de askeri deniz ve hava araçları ile Gayri Askeri Statüdeki Adalar'a yönelik 229 ihlal gerçekleştirmiştir." denildi. Ayrıca "ABD'den F-35 görüşmeleriyle ilgili ikinci toplantı için davet bekliyoruz" ifadesi kullanıldı.

Milli Savunma Bakanlığından Kış Kartalı Harekatı ve ABD ile devam eden F-35 ile F-16 görüşmeleri hakkında bir açıklama geldi.

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