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Haberler Dünya 'EastMed' kuyruk acısını atlatamayan Yunan'ın manşetlere yansıyan hazımsızlığı: "ABD, Türkiye için Mısır'ı da satıyor"

'EastMed' kuyruk acısını atlatamayan Yunan'ın manşetlere yansıyan hazımsızlığı: "ABD, Türkiye için Mısır'ı da satıyor"

EastMed projesinin kuyruk acısını atlatamayan Yunanistan'ın yaşadığı hazımsızlık manşetlere de yansıdı... ABD'nin Mısır ile imzalayacağı 130 milyon dolarlık askeri yardım anlaşmasını geri çekeceği iddiaları, Yunanistan basınını rahatsız etti. News Break isimli haber sitesi, Biden yönetiminin Türkiye'nin bölgesel çıkarları için kendilerinden sonra 'Mısır'ı da sattığını' öne sürdü. İşte haberin detayları...

07.02.2022 23:55 - Son Güncelleme: 08.02.2022 00:11
’EastMed’ kuyruk acısını atlatamayan Yunan’ın manşetlere yansıyan hazımsızlığı: ABD, Türkiye için Mısır’ı da satıyor

ABD Dışişleri Bakanlığı'na bağlı bazı yetkililer, Başkan Joe Biden yönetiminin Mısır'a 130 milyon dolarlık askeri yardımı geri çekeceğini öne sürdü.

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’EastMed’ kuyruk acısını atlatamayan Yunan’ın manşetlere yansıyan hazımsızlığı: ABD, Türkiye için Mısır’ı da satıyor

ABD basınında yer alan haberlere göre, söz konusu ret kararının gerekçesi olarak ise Mısır'daki insan hakları uygulamalarına ilişkin kaygılar gösterildi.

’EastMed’ kuyruk acısını atlatamayan Yunan’ın manşetlere yansıyan hazımsızlığı: ABD, Türkiye için Mısır’ı da satıyor

"ABD, TÜRKİYE İÇİN MISIR'I DA SATIYOR"
Söz konusu gelişme Yunanistan basınında geniş yer buldu. News Break isimli haber sitesinde, 'ABD'nin Mısır'ı da sattığı' vurgulandı.

’EastMed’ kuyruk acısını atlatamayan Yunan’ın manşetlere yansıyan hazımsızlığı: ABD, Türkiye için Mısır’ı da satıyor

Biden hükümetinin her alanda 'Türkiye'nin önüne kırmızı halı serdiğinin' ifade edildiği haberde, "Yunanistan'a yaptıklarına benzer bir ihanet" denildi.

’EastMed’ kuyruk acısını atlatamayan Yunan’ın manşetlere yansıyan hazımsızlığı: ABD, Türkiye için Mısır’ı da satıyor

ABD'Yİ 'İHANETLE' SUÇLADILAR
ABD'nin Yunanistan'ın çıkarları doğrultusunda hayata geçireceğini açıkladığı fakat vazgeçtiği EastMed projesine de vurgu yapan Yunan basını, "Yine de kendilerine güvenenlere ihanet etmekte hiçbir sakınca görmezler." ifadelerine yer verdi.

’EastMed’ kuyruk acısını atlatamayan Yunan’ın manşetlere yansıyan hazımsızlığı: ABD, Türkiye için Mısır’ı da satıyor

EASTMED PROJESİ NEDİR?
Avrupa'nın Rus gazına olan bağımlılığını azaltmak amacıyla, Türkiye bypass edilerek İsrail'den Kıbrıs'a ve Avrupa'ya doğal gaz tedarik yolu oluşturulması projesi yürütülüyordu.

’EastMed’ kuyruk acısını atlatamayan Yunan’ın manşetlere yansıyan hazımsızlığı: ABD, Türkiye için Mısır’ı da satıyor

ABD; Yunanistan, Güney Kıbrıs ve İsrail'in oluşturduğu konsorsiyum tarafından gündeme getirilen EastMed projesine desteğini, bir non-paper (bağlayıcılığı olmayan belge) ile geri çekti.

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