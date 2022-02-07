'EastMed' kuyruk acısını atlatamayan Yunan'ın manşetlere yansıyan hazımsızlığı: "ABD, Türkiye için Mısır'ı da satıyor"

ABD'Yİ 'İHANETLE' SUÇLADILAR

ABD'nin Yunanistan'ın çıkarları doğrultusunda hayata geçireceğini açıkladığı fakat vazgeçtiği EastMed projesine de vurgu yapan Yunan basını, "Yine de kendilerine güvenenlere ihanet etmekte hiçbir sakınca görmezler." ifadelerine yer verdi.