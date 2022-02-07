Dünya Rusya-Ukrayna gerilimini konuşuyor! Ukrayna krizinin çözümünde Türkiye’nin rolü ne? Türkiye’nin ara buluculuğu neden önemli?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Ukrayna'ya yaptığı ziyaret sadece Türkiye ve Ukrayna açısından değil, Ukrayna krizine taraf ülkeler açısından da oldukça önemliydi. Zira Ukrayna meselesinin uluslararası bir krize dönüşerek çeşitli savaş senaryolarının gündeme gelmesi nedeniyle Türkiye'nin stratejik konumu önem arz ediyor. Türkiye'nin krizdeki önemini; Karadeniz'deki konumu, ABD-Rusya rekabetindeki yeri ve Ukrayna-Rusya arasında bir denge unsuru olması bağlamlarında değerlendirebiliriz.