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Haberler Dünya Dünya Rusya-Ukrayna gerilimini konuşuyor! Ukrayna krizinin çözümünde Türkiye'nin rolü ne? Türkiye’nin ara buluculuğu neden önemli?

Dünya Rusya-Ukrayna gerilimini konuşuyor! Ukrayna krizinin çözümünde Türkiye'nin rolü ne? Türkiye’nin ara buluculuğu neden önemli?

Dünya Ukrayna ve Rusya arasındaki gerilimi dakika dakika takip ederken Başkan Erdoğan'ın Ukrayna ziyareti dünya basınında geniş yer bulmuştu. Peki Türkiye'nin iki ülke arasında ara bulucu rol üstlenmesi neden önemli? Ukrayna krizinin çözümünde Türkiye'nin rolü ne? İşte detaylar...

07.02.2022 12:50 - Son Güncelleme: 07.02.2022 12:50
Dünya Rusya-Ukrayna gerilimini konuşuyor! Ukrayna krizinin çözümünde Türkiye’nin rolü ne? Türkiye’nin ara buluculuğu neden önemli?

Geçtiğimiz aylarda başlayan ve her geçen gün artan Ukrayna ve Rusya arasındaki kriz iki ülkeyi savaşın eşiğine getirdi.

Ukrayna'nın sivil halkı eğitmesi, Rusya'nın sınıra asker ve mühimmat yığması ile dünyanın gelişmeleri anbean takip etmesine neden oldu.

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Dünya Rusya-Ukrayna gerilimini konuşuyor! Ukrayna krizinin çözümünde Türkiye’nin rolü ne? Türkiye’nin ara buluculuğu neden önemli?

Son olarak Türkiye, Ukrayna'ya bir ziyaret gerçekleştirdi. Ara buluculuk sıfatı yüklenen Türkiye'nin söz konusu hamlesi dünya basınında geniş yer aldı. Peki Ukrayna krizinin çözümünde Türkiye'nin rolü ne? Türkiye'nin ara buluculuğu neden önemli?

Dünya Rusya-Ukrayna gerilimini konuşuyor! Ukrayna krizinin çözümünde Türkiye’nin rolü ne? Türkiye’nin ara buluculuğu neden önemli?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Ukrayna'ya yaptığı ziyaret sadece Türkiye ve Ukrayna açısından değil, Ukrayna krizine taraf ülkeler açısından da oldukça önemliydi. Zira Ukrayna meselesinin uluslararası bir krize dönüşerek çeşitli savaş senaryolarının gündeme gelmesi nedeniyle Türkiye'nin stratejik konumu önem arz ediyor. Türkiye'nin krizdeki önemini; Karadeniz'deki konumu, ABD-Rusya rekabetindeki yeri ve Ukrayna-Rusya arasında bir denge unsuru olması bağlamlarında değerlendirebiliriz.

Dünya Rusya-Ukrayna gerilimini konuşuyor! Ukrayna krizinin çözümünde Türkiye’nin rolü ne? Türkiye’nin ara buluculuğu neden önemli?

TÜRKİYE'NİN DENGE SİYASETİ
Sovyetler Birliği'nin yıkılmasıyla sahip olduğu nükleer silahları 1994'te Budapeşte Deklarasyonu ile Rusya Federasyonu'na transfer eden Ukrayna; toprak bütünlüğünü ABD ve müttefiklerinin garanti altına aldığı bir ülke olarak ortaya çıktı. Zaman içerisinde Ukrayna iç politikasında yaşanan gelişmeler bu ülkenin diğer ülkelerle olan ilişkilerini de etkilemeye başladı.

Dünya Rusya-Ukrayna gerilimini konuşuyor! Ukrayna krizinin çözümünde Türkiye’nin rolü ne? Türkiye’nin ara buluculuğu neden önemli?

Ülkede 2005'teki gösteriler sonucu "renkli devrimlerden" biri addedilen Turuncu Devrim gerçekleşti ve Viktor Yuşçenko iktidara geldi. Bu gelişmenin ardından Rusya'nın Ukrayna üzerinden batıya doğal gaz transferini yavaşlatması, meselenin uluslararası boyutunu güçlendirdi.

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