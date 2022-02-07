Dünya Rusya-Ukrayna gerilimini konuşuyor! Ukrayna krizinin çözümünde Türkiye'nin rolü ne? Türkiye’nin ara buluculuğu neden önemli?
Dünya Ukrayna ve Rusya arasındaki gerilimi dakika dakika takip ederken Başkan Erdoğan'ın Ukrayna ziyareti dünya basınında geniş yer bulmuştu. Peki Türkiye'nin iki ülke arasında ara bulucu rol üstlenmesi neden önemli? Ukrayna krizinin çözümünde Türkiye'nin rolü ne? İşte detaylar...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Ukrayna'ya yaptığı ziyaret sadece Türkiye ve Ukrayna açısından değil, Ukrayna krizine taraf ülkeler açısından da oldukça önemliydi. Zira Ukrayna meselesinin uluslararası bir krize dönüşerek çeşitli savaş senaryolarının gündeme gelmesi nedeniyle Türkiye'nin stratejik konumu önem arz ediyor. Türkiye'nin krizdeki önemini; Karadeniz'deki konumu, ABD-Rusya rekabetindeki yeri ve Ukrayna-Rusya arasında bir denge unsuru olması bağlamlarında değerlendirebiliriz.
TÜRKİYE'NİN DENGE SİYASETİ
Sovyetler Birliği'nin yıkılmasıyla sahip olduğu nükleer silahları 1994'te Budapeşte Deklarasyonu ile Rusya Federasyonu'na transfer eden Ukrayna; toprak bütünlüğünü ABD ve müttefiklerinin garanti altına aldığı bir ülke olarak ortaya çıktı. Zaman içerisinde Ukrayna iç politikasında yaşanan gelişmeler bu ülkenin diğer ülkelerle olan ilişkilerini de etkilemeye başladı.