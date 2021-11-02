F-16 ile F-35'ler arasındaki farklar neler? Emekli Tuğgeneral anlattı: "20-30 yıl sorun yaşamayız"

F-35'LERDE HANGİ PROBLEMLER VAR?

"Bu siparişler uzun sürelidir. Önce bir anlaşma yapılması gerekir. F-35'lerde çok ciddi problemler var. Yapısal sorunları var. Sesin üzerine çıktığınız zaman bazı parçaları kopuyor. Motorunda büyük sıkıntılar var. Uçakların yüzde 40'ı uçmuyor şu anda. F-35 uçurmak da ayrıca çok pahalı."

