F-16 ile F-35'ler arasındaki farklar neler? Emekli Tuğgeneral anlattı: "20-30 yıl sorun yaşamayız"
Emekli Tuğgeneral Dr.Özgür Tör, A Haber ekranlarında yayınlanan Arka Plan programında F-16 ve F-35 uçaklarının farklarını ve benzerliklerini anlattı. F-16 ile F-35'ler arasındaki farklar neler? F-16 ve F-35 sahada kendini nasıl gösterir? İşte konuya ilişkin merak edilen tüm detaylar...
F-35'LERDE HANGİ PROBLEMLER VAR?
"Bu siparişler uzun sürelidir. Önce bir anlaşma yapılması gerekir. F-35'lerde çok ciddi problemler var. Yapısal sorunları var. Sesin üzerine çıktığınız zaman bazı parçaları kopuyor. Motorunda büyük sıkıntılar var. Uçakların yüzde 40'ı uçmuyor şu anda. F-35 uçurmak da ayrıca çok pahalı."
ŞİFRE GİRMEDEN UÇAK ÇALIŞMAZ
"ABD her F-35'e pin kodu veriyor. Onu girmezseniz motor bile çalıştıramazsınız. Teknik olarak bu kadar bağımlısın. Şifre girmeden uçak çalışmadıktan sonra ne yapacaksınız? Yüksek teknolojiyi almak yerine kendimiz üretmeliyiz."
F-16'LARIN ARTISI NELER?
F-16'ların artısı şu. Yıllardır Türkiye'de kullanılıyor. Türkiye'nin elindeki F-16'lar ile yeni gelecek F-16'lar arasında temel farklar var. Neler bunlar? Radar farkı var bunlar biraz daha geliştirilmiş ve kitlenebiliyor. Yakıt hacmi konusunda da yüzde 40 menzil farkı var. Bu da çok önemli.