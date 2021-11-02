Vav TV İzle
Haberler Güncel F-16 ile F-35'ler arasındaki farklar neler? Emekli Tuğgeneral anlattı: "20-30 yıl sorun yaşamayız"

F-16 ile F-35'ler arasındaki farklar neler? Emekli Tuğgeneral anlattı: "20-30 yıl sorun yaşamayız"

Emekli Tuğgeneral Dr.Özgür Tör, A Haber ekranlarında yayınlanan Arka Plan programında F-16 ve F-35 uçaklarının farklarını ve benzerliklerini anlattı. F-16 ile F-35'ler arasındaki farklar neler? F-16 ve F-35 sahada kendini nasıl gösterir? İşte konuya ilişkin merak edilen tüm detaylar...

02.11.2021 00:03 - Son Güncelleme: 02.11.2021 00:17
F-16 ile F-35’ler arasındaki farklar neler? Emekli Tuğgeneral anlattı: 20-30 yıl sorun yaşamayız



Emekli Tuğgeneral Dr.Özgür Tör A Haber ekranlarında Türkiye'nin ABD'den alım aşamasında olduğu F-16 ve F-35 uçaklarına ilişkin detayları paylaştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
F-16 ile F-35’ler arasındaki farklar neler? Emekli Tuğgeneral anlattı: 20-30 yıl sorun yaşamayız



F-16 OLMAZSA SU-35...
"Şu an ben ne F-35 ne de S-400 isterim. Ara nesil uçak olarak F-16'nın iyi olduğunu düşünüyorum. Olmazsa başka bir uçak bakmalıyız. SU-35 olabilir."

F-16 ile F-35’ler arasındaki farklar neler? Emekli Tuğgeneral anlattı: 20-30 yıl sorun yaşamayız

F-35'LERDE HANGİ PROBLEMLER VAR?
"Bu siparişler uzun sürelidir. Önce bir anlaşma yapılması gerekir. F-35'lerde çok ciddi problemler var. Yapısal sorunları var. Sesin üzerine çıktığınız zaman bazı parçaları kopuyor. Motorunda büyük sıkıntılar var. Uçakların yüzde 40'ı uçmuyor şu anda. F-35 uçurmak da ayrıca çok pahalı."

F-16 ile F-35’ler arasındaki farklar neler? Emekli Tuğgeneral anlattı: 20-30 yıl sorun yaşamayız

ŞİFRE GİRMEDEN UÇAK ÇALIŞMAZ
"ABD her F-35'e pin kodu veriyor. Onu girmezseniz motor bile çalıştıramazsınız. Teknik olarak bu kadar bağımlısın. Şifre girmeden uçak çalışmadıktan sonra ne yapacaksınız? Yüksek teknolojiyi almak yerine kendimiz üretmeliyiz."

F-16 ile F-35’ler arasındaki farklar neler? Emekli Tuğgeneral anlattı: 20-30 yıl sorun yaşamayız

F-16'LARIN ARTISI NELER?
F-16'ların artısı şu. Yıllardır Türkiye'de kullanılıyor. Türkiye'nin elindeki F-16'lar ile yeni gelecek F-16'lar arasında temel farklar var. Neler bunlar? Radar farkı var bunlar biraz daha geliştirilmiş ve kitlenebiliyor. Yakıt hacmi konusunda da yüzde 40 menzil farkı var. Bu da çok önemli.

SON DAKİKA