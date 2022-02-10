KKTC basınında Ayşenur Arslan'a büyük tepki: Terbiyesiz! Şaşkın! Cahil! Hadsiz! Geveze! Sözlerini geri al; özür dile!

"TMT MEZALİME KARŞI KIBRIS TÜRK HALKINI KORUMAK İÇİN KURULDU"

Biz 54 sene müzakere ettik ve başarıya ulaşamadık. Bunun nedeni de Rum kesiminin tutumu olmuştur. TMT niye kuruldu bu mezalime karşı Kıbrıs Türk halkını korumak için kuruldu. 1960 anlaşmasında Kıbrıs Türklerine verilen hakları savunuyoruz. Rum kesimi tüm müzakerelerde masayı devirmiştir. Şimdi artık egemen eşitlik üzerinde samimi çaba sarfettik fakat şunu da söyledik bir daha federasyon adına müzakere yapmayacağız. İki egemen devlet kendi arasında nasıl bir iş birliğine gideceğini kendileri karar verirler. Bu olur olmaz başka bir şey. Son seçimlerde Ersin Tatar bunu savunarak gidip kazanmıştı. "

"GAZİLERİMİZ VE ŞEHİTLERİMİZİN ONURUNU KORURUZ"

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar "Bu anlamsız ve çok yanlış buluyorum. Kıbrıs'ın efsanevi direnişindeki rolünü çok iyi biliyoruz. Eoka'nın Kıbrıs Türk halkına yaptığı saldırılara karşı oluşturulan ve yıllarca sürdürülen bir mücadeledir.

Rauf Denktaş bana erken yaşlarımda söylemişti. Bu teşkilatın oluşturulmasında bütün ada safında çeşitli sancaktarlıkları oluşturulmasıyla bir ordu gibi çalışıldı. Türk komutanlar bizim mücahit komutanlarına destek vererek halkımız saldırılara uğrarken o zor günlerde TMT adada oluşturduğu askeri teşkilatla halkımıza moral vermiş ve onurlu bir direniş göstermişti. Tarihimizde yeri büyüktü. İçimizdeki Rum destekçileri buna karşı çıksa da biz onları hiç konuşturmadık. Gazilerimiz ve şehitlerimizin onurunu koruruz ve onların adaının kirletilmesine müsaade etmeyiz."

TMT TARTIŞMASI

Gazeteci Ayşenur Arslan'ın Türk Mukavemet Teşkilatı'na (TMT) yönelik sözleri hakkında konuşan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "TMT Türk Mukavemet Teşkilatıdır ve Kıbrıs'ta Türkleri katleden Rumlara karşı bir mücadele yürütmüştür. Bir anlamda Kuvay-ı Milliye'dir. TMT hakkındaki değerlendirmeleri yanlış ve haddini aşan değerlendirmeler olarak görüyorum" ifadelerini kullandı.

KKTC CUMHURBAŞKANI ERSİN TATAR: TMT DESTANSI DİRENİŞİN ABİDELEŞMESİDİR

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT), Kıbrıs Türkü'nün EOKA'cı çetelere karşın örgütlediği, halkımızın namus ve şerefini korumakla mükellef destansı bir direnişin abideleşmesidir." ifadesini kullandı.