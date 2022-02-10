KKTC basınında Ayşenur Arslan'a büyük tepki: Terbiyesiz! Şaşkın! Cahil! Hadsiz! Geveze! Sözlerini geri al; özür dile!

CHP'li Ayşenur Arslan, dün Halk TV'deki programında Kıbrıs'taki Türklerin mücadelesinde önemli bir paya sahip olan Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) hedef almıştı. Adeta Rumların sözcülüğünü yapan Arslan, skandal ifadeler kullandı. Bu sözlere KKTC basınından da tepki gecikmedi.
"TERBİYESİZ! ŞAŞKIN! CAHİL! HADSİZ! GEVEZE..."
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yayın yapan Volkan Gazetesi, bugün sürmanşette Ayşenur Arslan'a sert tepki gösterdi. Gazete sürmanşette Arslan için "Terbiyesiz! Şaşkın! Cahil! Hadsiz! Geveze! Sözlerini geri al; özür dile!" ifadelerini kullandı.
BAKAN ÇAVUŞOĞLU VE KKTC CUMHURBAŞKANI TATAR DA TEPKİLERİNİ DİLE GETİRDİ
Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, CHP'li Ayşenur Arslan'ın Türk Mukavemet Teşkilatı için "illegal ve suikastçı bir örgüt" ifadelerini kullanmasına sert tepki gösterdi.
Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:
"TMT KKTC'NİN KUVAYİ MİLLİYE'SİDİR"
"Büyük bir yanılgının olduğuna inanmak isterim. TMT KKTC'nin Kuvayi Milliyesidir. Böylesine bir Kuvayyi Milliye dediğimiz TMT'nin illagal işlerle anılması hepimizi üzer. Kıbrıs bir milli politikadır. Kıbrıs Türklerinin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin davasıdır Kıbrıs. İnşallah düzeltici bir açıklama yaparlar. Çünkü dün KKTC'de ve Türkiye'de infial yarattı açıklama. Kıbrıs meselesine gelirsek hidrokarbonda gelir paylaşımı. Aslında Rumlar evet dese samimi olsa AB'de Rumlara baskı yapsa çok kolay. Hakça gelir paylaşımı gerçekleştirilebilir. Doğu Akdeniz'deki gerginlik de böylece çözülmüş olur. Basit bir hakça paylaşımdan bahsediyoruz.