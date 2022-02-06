Yunan botunu geri püskürtmüştü! Bakan Çavuşoğlu'ndan balıkçı İlker Özdemir'e teşekkür

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi açıklarında, Zürafa Kayalıkları mevkisinde 31 Ocak'ta, uluslararası sularda balık avlayan İlker Özdemir ve yanındaki 2 arkadaşı, Yunan sahil güvenlik unsurları tarafından taciz edildi. Balıkçılar direnince Yunan sahil güvenlik ekibinin geri döndüğü bu anlar, balıkçılar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Görüntülere göre; Yunan görevliler, Özdemir'den geri dönmelerini istedi. Özdemir ise uluslararası sularda bulunduğunu belirterek, Türk Sahil Güvenlik ekiplerini aradığını söyledi. Özdemir'in teknesini batırmakla tehdit eden Yunan görevlilerin 'Burası Yunan denizi. Batıracağım tekneni' sözleri üzerine Özdemir de 'Gücün yetiyorsa gel. Ben kimseden korkmuyorum. Burası uluslararası sular' diyerek karşılık verdi. Bir süre daha tacizde bulunan Yunan görevliler, ardından bölgeden ayrıldı.
Adadaki balıkçılar, Gökçeada ile Yunanistan'ın Semadirek Adası arasında kalan uluslararası sularda avlanırken, zaman zaman Yunan sahil güvenlik ekiplerinin taciziyle karşı karşıya kaldıklarını söyledi. Balıkçılardan biri, "Bunlarınki korkutma politikası ama onlar bizi korkutamazlar. Zaten bizim sahil güvenliğimiz bize gereken desteği veriyor. Bize sahip çıkıyor. Uluslararası sularda avlanmak serbest olduğu halde, Yunanlar kendi karasuları zannedip, öyle düşünüp, o zihniyetle hareket ediyorlar ama bu kafayla bizi durduramazlar" dedi.