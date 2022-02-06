Yunan botunu geri püskürtmüştü! Bakan Çavuşoğlu'ndan balıkçı İlker Özdemir'e teşekkür

Türk Sahil Güvenlik görevlilerinin, Yunan balıkçıları rahatsız etmediğini belirten balıkçı İbrahim Deveci, Yunan görevlilerin insanlık dersi alması gerektiğini söyledi. İlker Özdemir'e Yunan Sahil Güvenlik görevlilerince yapılan tacizin zaman zaman yaşandığını belirten Deveci, şöyle konuştu:

"Ne kadar bizi taciz ederlerse etsinler, bizi durduramazlar. Zaten Türk Sahil Güvenliği, askerlerimiz bize bir alo mesafesindeler. İlker'i yaptığı hareketten dolayı takdir ediyorum. Herkesin de her balıkçının da yapması gereken hareketler. Aşırı gitmemek kaydıyla, yapılması gereken hareketler. Burada Yunan sahil güvenliğini ben sükunete davet ediyorum. Bir de onların özellikle gelip bizim sahil süvenlik askerlerimizden ders almasını bekliyorum. Acaba Yunanlar ile biz uluslararası sularda avlanmaya gittiğimizde, bizim sahil güvenliğimiz Yunan balıkçılara aynı tacizi yapıyor mu? Tarihte bir tane örneği var mı? Onun için Yunan sahil güvenliğinin, Türk sahil güvenliğinden kurs görmelerini bekliyorum. İnsanlık dersi almalarını bekliyorum.

"TÜRK SAHİL GÜVENLİĞİ BİZİ YALNIZ BIRAKMIYOR"

İlker Özdemir ile birlikte baba mesleğini sürdüren kardeşi Uğur Özdemir, bu tür taciz olaylarını sık sık yaşadıklarını anlattı. Türk Sahil Güvenlik görevlilerinin yanlarında olduğunu belirten Özdemir, "Bu olay sürekli yaşanıyor. Yunan sahil güvenlik botları sürekli sık sık bu harekette bulunuyor. Bütün sınırlarımız da bu taciz yaşanıyor. Biz uluslararası sularda avlanmaya çalışıyoruz. Ağabeyim konusunda haklı. Yunan sınırına girmişliği yoktur, uluslararası sularda çalışıyoruz ve sürekli taciz görüyoruz. Türk Sahil Güvenlik birimleri ve askeri birimlerine de çok teşekkür ediyoruz. Aradığımız zaman bizi yalnız bırakmıyorlar. Bu konuda mutluyuz" dedi.

Yunan Sahil Güvenlik ekibi tarafından yapılan taciz duyulduktan sonra birçok telefon aldığını söyleyen İlker Özdemir, "Sayın Dışişleri Bakanı'mız Mevlüt Çavuşoğlu aradı. Çanakkale Milletvekili Bülent Turan aradı ve teşekkür ettiler. Ben de aynı şekilde teşekkür ettim. Cumhurbaşkanı'mız da arayacakmış. Kendileriyle de bizzat görüşeceğim. Daha arayan birçok kişi var" diye konuştu.