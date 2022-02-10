Son dakika! "Kızıl Soros" lakaplı Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamına karar verildi

Son dakika haberleri... Osman Kavala'nın İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı davada en son 17 Ocak'ta duruşma yapılmış, mahkeme heyeti oy çokluğuyla Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar vermişti. Avukatlar tarafından bu karara yapılan itirazı ise İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi reddetmişti. Kavala'nın bir sonraki duruşması 21 Şubat'ta yapılacak.

AYDA BİR GÖZDEN GEÇİRİLİYOR

Ceza Muhakemesi Kanunu'na göre tutuklu bir sanığın en geç ayda bir dosyasının incelenmesi ve tutukluluk durumunun gözden geçirilmesi gerekiyor. Bu kapsamda Kavala'nın yargılamasını yapan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi Heyeti bugün aylık tutukluluk incelemesini gözden geçirdi. Heyet, Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Karar, heyetin oy çokluğuyla alındı. Mahkeme heyetindeki kıdemli üye hakim, Kavala'nın tahliyesi yönünde oy kullanıp, tutukluluk kararına muhalefet şerhi koydu.

KUVVETLİ SUÇ ŞÜPHESİ

Tutukluğun devamı kararında, Kavala'nın hukuki durumunda değişiklik olmadığı belirtildi. Kararda, kuvvetli suç şüphesini gösterin somut delillerin bulunduğu, isnat edilen suçlarla ilgili yasada öngörülen cezanın üst sınırı dikkate alındığında ise adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı vurgulandı.

GEZİ VE 15 TEMMUZ DAVALARI BİRLEŞTİ

Gezi kalkışmasını organize ve finanse etmekle suçlanan Osman Kavala, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesinde beraat etmiş, istinaf mahkemesi beraat kararını bozmuştu. 2'nci kez yapılan yargılamadan önce Kavala ile birlikte eski CIA danışmanı Henri Barkey'e 15 Temmuz darbe girişiminde rolü olduğu iddiasıyla İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılmış, bu dava daha sonra Kavala'nın Gezi dosyası ile birleşmişti. Kavala davası daha sonra 13. Ağır Ceza Mahkemesinde 35 Çarşı üyesinin yargılandığı dava ile birleştirilmişti.

ÇARŞI GRUBU İLE BİRLİKTE YARGILANIYOR

Beşiktaş Spor Kulübünün taraftar grubu olan Çarşı üyelerinin Gezi Parkı olayları nedeniyle İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı davada, tüm sanıklar "darbe teşebbüsü", "örgüt" ve "izinsiz gösteri" suçlarından beraat etmiş, mahkeme 35 Çarşı üyesinden 4'üne patlayıcı madde ve silah bulundurma suçundan ceza vermişti. Yargıtay 18 Mart 2021'de Çarşı sanıkları ile Gezi olaylarını organize ve finanse ettiği öne sürülen Kavala ve ekibi arasında irtibat bulunduğunu belirterek, bu davaların birleştirilip birleştirilmeyeceğine bakılmadan karar verilmesini bozma gerekçesi yapmıştı.