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Haberler Güncel Kış Kartalı Harekatı işte böyle başladı! Milli Savunma Bakanlığı uçakların kalkış görüntülerini paylaştı

Kış Kartalı Harekatı işte böyle başladı! Milli Savunma Bakanlığı uçakların kalkış görüntülerini paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) resmi sosyal medya hesapları üzerinden dün akşam başlatılan "Kış Kartalı Harekatı"na katılan uçakların kalkış görüntülerini paylaştı.

02.02.2022 22:32 - Son Güncelleme: 02.02.2022 22:36
Kış Kartalı Harekatı işte böyle başladı! Milli Savunma Bakanlığı uçakların kalkış görüntülerini paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından "Teröristlerin inlerini başlarına yıkan Kış Kartalı Harekatı dün akşam bu saatlerde böyle başladı." ifadesiyle paylaşılan görüntülerde, harekata katılan uçakların hangarlardan çıkışı ve havalanışı yer aldı.

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Kış Kartalı Harekatı işte böyle başladı! Milli Savunma Bakanlığı uçakların kalkış görüntülerini paylaştı

TERÖR YUVALARI 'KIŞ KARTALI' İLE VURULDU
Milli Savunma Bakanlığından alınan bilgiye göre, Bakan Akar'ın beraberindeki Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) komuta kademesi ile Hava Kuvvetleri Harekat Merkezi'nden sevk ve idare ettiği "Kış Kartalı Harekatı" ile Irak ve Suriye'nin kuzeyinde teröristler tarafından üs olarak kullanılan Derik, Sincar ve Karacak'taki barınak, sığınak, mağara, tünel, mühimmat depoları, sözde karargah ve sözde eğitim kampları tahrip edildi.

Kış Kartalı Harekatı işte böyle başladı! Milli Savunma Bakanlığı uçakların kalkış görüntülerini paylaştı

Diğer harekatlarda olduğu gibi gerek planlama gerekse icra aşamasında çok hassas davranılan harekatla sadece teröristler ve onlara ait hedefler vuruldu.

Kış Kartalı Harekatı işte böyle başladı! Milli Savunma Bakanlığı uçakların kalkış görüntülerini paylaştı

Sivil halkın can ve mal güvenliği ile çevrenin korunması konusunda azami hassasiyet gösterilen Kış Kartalı Harekatı'nda büyük oranda yerli ve milli mühimmat kullanıldı.

Kış Kartalı Harekatı işte böyle başladı! Milli Savunma Bakanlığı uçakların kalkış görüntülerini paylaştı

EŞ ZAMANLI ATIŞ
Harekatta 6 farklı üsten kalkan savaş uçaklarının yanı sıra tanker uçakları, Havadan İhbar Kontrol (HİK) uçağı ile İHA/SİHA'lar görev aldı.

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