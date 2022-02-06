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    • Güncel
    • 06.02.2022 18:33
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    • 06.02.2022 19:00
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    Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın koronavirüs testi pozitif çıktı

    Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar koronavirüse yakalandı. Test sonucunun pozitif olduğunu bildiren Bakan Akar, sağlık durumunun iyi olduğunu belirtip çalışmalara devam ettiğini söyledi.

    Bakan Akar koronavirüse yakalandı!

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yaptığı Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıklayarak, sağlık durumunun iyi olduğunu ifade etti.



    Milli Savunma Bakanlığı resmi sosyal medya hesabından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar adına yapılan paylaşımda, "Covid-19 test sonucum pozitif çıkmıştır. Çok şükür sağlık durumum iyi olup, gerekli tedbirleri alarak çalışmalarımıza devam ediyoruz" ifadelerine yer verildi.



    İşte Bakanlıktan yapılan o paylaşım;



        BAŞKAN ERDOĞAN VE EŞİ DE POZİTİF ÇIKMIŞTI
        Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan da dün sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada kendisinin ve eşi Emine Erdoğan'ın testinin pozitif çıktığını söylemişti.

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