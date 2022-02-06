Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın koronavirüs testi pozitif çıktı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yaptığı Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıklayarak, sağlık durumunun iyi olduğunu ifade etti.
Milli Savunma Bakanlığı resmi sosyal medya hesabından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar adına yapılan paylaşımda, "Covid-19 test sonucum pozitif çıkmıştır. Çok şükür sağlık durumum iyi olup, gerekli tedbirleri alarak çalışmalarımıza devam ediyoruz" ifadelerine yer verildi.
İşte Bakanlıktan yapılan o paylaşım;
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI HULUSİ AKAR: "COVID-19 test sonucum pozitif çıkmıştır. Çok şükür sağlık durumum iyi olup gerekli tedbirleri alarak çalışmalarımıza devam ediyoruz."— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 6, 2022