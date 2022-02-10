Son dakika! MSB, Yunanistan'ın 2022'de 229 ihlal yaptığını açıkladı

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Yunanistan, 2022'de askeri deniz ve hava araçları ile Gayri Askeri Statüdeki Adalar'a yönelik 229 ihlal gerçekleştirmiştir." denildi. Ayrıca "ABD'den F-35 görüşmeleriyle ilgili ikinci toplantı için davet bekliyoruz" ifadesi kullanıldı.
Milli Savunma Bakanlığından Kış Kartalı Harekatı ve ABD ile devam eden F-35 ile F-16 görüşmeleri hakkında bir açıklama geldi.
296 KİŞİ SINIRDA YAKALANDI
Duyuruda terör örgütleri ve yakalanan teröristlere ilişkin, "Ocak ayında tüm hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 28'i terörist 296 şahıs yakalandı. 33 bin 397 kişi hududu geçemeden engellendi. 2022 yılında İran sınırında 2 bin 831 şahıs engellenmiş, 94 şahıs yakalanmıştır. Alınan ilave ve etkin tedbirler sayesinde ocak ayında tüm hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 296 şahıs yakalanmıştır. Bu şahıslardan 12'si FETÖ mensubu olmak üzere 28'i teröristtir. 33 bin 397 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir." ifadeleri yer aldı.
"HAREKATIN SONUÇLARI TERÖRİSTLERİ RAHATSIZ EDECEK DÜZEYDE"
Kış Kartalı Harekatı kapsamında uçakların, sınırdan 165 kilometre derinlikteki Karacak ve 85 kilometre derinlikteki Sincar ile 9 kilometre derinlikteki Derik'teki hedefleri eş zamanlı olarak tam isabetle vurduğunu vurgulayan kaynaklar şunları söyledi:
"Harekat sonucunda terör örgütüne büyük bir darbe vuruldu. Bu PKK/YPG'nin son dönemde yapmaya çalıştığı saldırılardan da anlaşılıyor. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin operasyonlarında tarihi ve kültürel dokular başta olmak üzere çevrenin korunmasına da azami dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz için sivil halk, çevre, tarihi, dini ve kültürel yapılar dokunulmazdır. Harekatların hem planlama aşamasında hem icrasında hem de sonuçların değerlendirmesinde büyük bir hassasiyetle davranıyoruz. Bu kadar büyük bir harekatın değerlendirme süreçleri devam ediyor. Aranan teröristler listesindeki her renkten çok sayıda terörist harekat sonucunda etkisiz hale getirildi. Harekatın sonuçları hem terör örgütünü hem de onların destekçilerini rahatsız edecek düzeyde."
"F-35 TOPLANTISI İÇİN DAVET BEKLİYORUZ"