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    Önce oluşturup ardından çeşitli mecralarda yayıyorlar! İşte sosyal medyada yalanın inşası ve paylaşılması

    A Haber ekranlarında yayınlanan Gece Ajansı programında 'Sosyal medyada yalan terörü' üzerine çarpıcı gerçekler aktarıldı. AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Ömer Arvas ve Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Kenan Kıran dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

    Sosyal medyada yalan terörü gerçekleri

    A Haber ekranlarında yayınlanan Gece Ajansı programında 'Sosyal medyada yalan terörü' üzerine çarpıcı gerçekler aktarıldı.

    TÜRKİYE YALAN VE AGILARDA BİRİNCİ SIRADA
    AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Ömer Arvas, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, sosyal medya hayatımızda önemli bir hale geldiğini belirterek, İsviçre'de yapılan araştırmada Türkiye sosyal medyada yalan ve algıların yapıldığı ülkeler sıralamasında birinci sırada çıktığını ifade etti.

    YALAN HABERLER 8 KAT DAHA HIZLI YAYILIYOR
    Ömer Arvas, "Bunu sağlayan sosyal medya şirketleri var. Facebook'ta yalanla mücadelede çalışan bir kişi bu konulara müdahale etmediklerini belirtti. Sosyal medyada yalan haberler gerçek haberlere göre 8 kat hızlı yayılıyor. Çok daha fazla ilgi görüyor." ifadelerini kullandı.

    TWITTER FACEBOOK INSTAGRAM YA DA YOUTUBE GİBİ HESAPLARDA PAYLAŞILIYOR
    Sosyal medya paylaşım araçlarından olan Twitter, Facebook, Instagram ya da Youtube gibi yerlerden kendilerine gazeteci, yazar, akademisyen diyen kişiler tarafından bir yalan oluşturuluyor ve ortaya atılıyor.

    Konuya ilişkin Kenan Kıran şunları aktardı:

        "Geçmişte de yalan haberler vardı. Yalan haberlerle partiler kapatılıyordu. Bu mecra, yazılı medyada güç odaklarının güç kaybetmesinin ardından sosyal medyaya yansıdı. Sosyal medya üzerinden yalan haberler kamuoyuna dağıtılıyor.

        İlk başta bir yalan tespit ediliyor. Gazeteci, yazar veya akademisyen yalanı oluşturuyor. Bu ağın başında bulunuyorlar. Toplumun büyük çoğunluğu gazetecilere televizyonculara güveniyor. Uğur Dündarlar, Yılmaz Özdiller, Dinç Bilgin dönemindeki gazetecileri ve Fatih Altaylılar o dönemde parti kapatma davasının bir bakıma en önemli aktörleriydi.

        ORGANİZE BİR ÇALIŞMA VAR
        Kıran, ortaya atılan yalanın haber siteleri, Ekşi Sözlük, Trend Topic, Onedio ve fenomenler aracılığı ile yayıldığına vurgu yaptı. Kıran sözlerine şöyle devam etti:

        Aynı anda sanki düğmeye basılmış gibi dijital mecralara gidiyor ondan sonra da Cumhuriye, Kara, Birgün, T24 ve Sözcü gibi ana akım medya gidiyor ve dağıtılıyor.

        HALKI KIŞKIRTMAYA YÖNELİK YAPILAN SOKAK RÖPORTAJLARI
        Son günlerde halkı kışkırtan gazetecilik sıfatı olmayan kişilerin vatandaşları tahrik etmek için o yalanı manipülasyonları sokak ropörtajlarına taşıyorlar.

        SİYASİLER DE DEVREYE GİRİYOR
        Tüm bu yaşananların ardından siyasiler devreye giriyor. Genel başkan düzeyinde. Bunlar yalanı yaymak ve kamuoyunda ikna gücünü oluşturabilmek için.

        TELEVİZYON KANALLARI DA İŞİN İÇİNDE
        Oluşturulan yalanları daha da yaymak dağıtmak için bu sefer de devreye televizyonlar giriyor. Halk Tv, Tele 1, KRT, FOX ve Artı 1 gibi. Bunun peşinden çeşitli troller, bot hesaplar ve yorumcular da devreye giriyor.

            İŞTE TROL HABERCİLİĞİN KÜRESEL AYAĞI
            22 Ağustos 2021 Saat: 19.41 BBC Türkçe; İngiltere Savunma Bakanı Wallace'ın Mail on Sunday gazetesi için kaleme aldığı makaleyi haberleştirdi ve "Türkiye ve Pakistan gibi ülkelerde mülteci merkezleri planlıyoruz" başlığı ile paylaşımda bulundu.

            22 Ağustos 2021 Saat: 22.21 İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: "Koltuğu kurtarmak için şimdi de İngilizlerin mi taşeronu oluyorsun Sayın Recep Tayyip Erdoğan?

            22 Ağustos 2021 Saat: 22.55 Meral Akşener, İngilizce bir paylaşım daha yaparak İngiltere Başbakanı Boris Johnson'u etiketledi ve "Sayın Başbakan Boris Johnson. Afgan mültecilerle ilgili bu tür anlaşmalar Türk halkının iradesine aykırıdır ve bu nedenle bizim açımızdan gayri meşrudur. Bir sonraki seçimden sonra Sayın Erdoğan gittiğinde topraklarımızda bu tür kamplara izin vermeyeceğiz. Dikkatli olun" iddiasında bulundu.

            22 Ağustos 2021 Saat: 23.11: Uluslararası haber kanalı Euronews'in Türkçe servisi Euronews Türkçe, "İngiltere Savunma Bakanı Wallace: Türkiye ve Pakistan gibi ülkelerde mülteci merkezleri planlıyoruz" başlıklı haber servis etti.

            22 Ağustos 2021 Saat: 23.39 CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: "Millet İttifakı karşı çıkmasa ülke çıkarlarını korumak aklınızdan dahi geçmiyor. Biz sesimizi çıkarıyoruz, yarım saat sonra siz uyanıyorsunuz. Antetli A4 Bakanlığı'na dönüştünüz. Yüzlerce yıllık hariciye geleneğimize yazık."

            23 Ağustos 2021 Saat: 16.16 BBC Türkçe: BBC Türkçe haberi çarpıttığını kabul ederek okuyucularından özür diledi. Açıklamada, şöyle denildi:
            "BBC Türkçe zaman zaman İngiltere medyasında çıkan Türkiye ile ilgili haberleri özetleyerek okuyucularına aktarır. Pazar günü de Mail on Sunday gazetesi İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace'ın Afganistan'dan çıkarılmaya çalışılan Afgan mültecilerle ilgili bir makalesini yayımlamış, buna ek olarak da Savunma Bakanı'nın makalesindeki bazı sözlerini de içeren ayrı bir haber yapmıştır.

            Bu haberde Savunma Bakanı'nın sözlerine ek olarak, İngiltere Savunma Bakanlığına atfen Afgan mülteciler için geçici işlem merkezleri kurulması amacıyla Türkiye ve Pakistan'ın düşünüldüğü de belirtilmiştir.

            23 Ağustos 2021 Habertürk yazarı Fatih Altaylı:

            Habertürk yazarı Fatih Altaylı, "İyi ki varsınız sevgili dostlar" başlıklı köşe yazısında; "İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace olmasa Afgan mültecilere Türkiye'nin de aralarında bulunduğu bazı ülkelerde 'kamp' kurulacağını ve Batı ülkelerinin buradan mülteci seçeceğini ve geri kalanını da burada bırakacağını nereden bilecektik" iddiasında bulundu.

            23 Ağustos 2021 Saat:15.44: Uluslararası haber kanalı Euronews'in Türkçe servisi Euronews Türkçe, "İngiltere Savunma Bakanı Wallace: Türkiye ve Pakistan gibi ülkelerde mülteci merkezleri planlıyoruz" başlıklı haberle ilgili düzeltme yayınladı.
            Açıklamada şöyle denildi:

            "DÜZELTME: İngiltere Savunma Bakanı makalesinde doğrudan Türkiye'nin adını kullanmıyor. Ancak İngiliz basını Bakanlık yetkililerine dayandırdıkları haberlerde söz konusu ülkeler arasında Türkiye ve Pakistan'ın da yer aldığını bildirdi" ifadelerini kullandı.

            WALLECE: "HABERİN HİÇBİR TEMELİ YOK"

            24 Ağustos 2021 Saat:01.50

            İngiliz Savunma Bakanı Ben Wallace, İngiltere'nin Türkiye'de bir mülteci merkezi kuracağına ilişkin haberlerin medyanın spekülasyonu olduğunu açıkladı.

            İngiliz Savunma Bakanı Ben Wallace, Times gazetesinde yer alan "Türkiye'nin tepkisi nedeniyle İngiltere'nin Taliban'dan kaçan Afganlar için bölgesel merkezler kurma planlarından vazgeçtiği, mültecileri komşu ülkelerden getireceği" şeklindeki haberine Twitter üzerinden cevap verdi.
            İngiltere'nin plandan vazgeçmediğini kaydeden Ben Wallace, "Haberin hiçbir temeli yok, tamamen spekülasyon. Bölge genelinde bir dizi işleme merkezi kuracağımızı söyledik. Bunu, bölgesel merkezin Türkiye'de olacağı şekline siz getirdiniz" ifadelerini kullandı.

                İngiltere'nin plandan vazgeçmediğini kaydeden Ben Wallace, "Haberin hiçbir temeli yok, tamamen spekülasyon. Bölge genelinde bir dizi işleme merkezi kuracağımızı söyledik. Bunu, bölgesel merkezin Türkiye'de olacağı şekline siz getirdiniz" ifadelerini kullandı.

                CHP'NİN TROL YAPILANMASI : "KATARLI ÖĞRENCİLER SINAVSIZ TIP OKUYABİLECEK" YALANI
                25 Haziran 2021 saat 09.20: T24 adlı internet sitesi; Yükseköğretim Kurumları Sınavı'ndan bir gün önce (25 Haziran) harekete geçti ve saat 09.20'de "Katarlı gençler, Türkiye'de sınavsız tıp okuyabilecek" başlıklı haber yayınladı.

                25 Haziran 2021 saat 09.56 Sözcü Gazetesi: "Katarlı gençlere Türkiye'de sınavsız tıp eğitimi hakkı verildi"

                    25 Haziran 2021 saat 10.01 Cumhuriyet Gazetesi: "Katarlı gençler, Türkiye'de sınavsız tıp eğitimi alacak"

                    25 Haziran 2021 saat 10.17

                    Gazi Üniversitesi (GÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol: "Buna katlanmayız Benim hastanemde temizlik işlerinde çalışanların çoğu bendem ileti yaşta Çocuklarını okutmak için ağır işlerde çalışıyorlar En azından ben tek satır bile anlatmam. Protokol onaylandı: Katarlı gençler, Türkiye'de sınavsız tıp okuyabilecek"

                    25 Haziran 2021 saat 10.43

                    Yol TV: "Katarlı gençler, Türkiye'de sınavsız tıp eğitimi alacak"

                    25 Haziran 2021 saat 12.01

                    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, T24'ün söz konusu haberini alıntıladı ve "Aranızda biriniz çıkıp da bu adaletsizdir diyemedi mi? Bizim çocuklar o okullara girebilmek için bütün gençliklerini heba ediyorlar!" iddiasında bulundu. Kılıçdaroğlu, söz konusu paylaşımını aynı gün saat 12.01'de gerçekleştirdi.
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                    Haberler Güncel Önce oluşturup ardından çeşitli mecralarda yayıyorlar! İşte sosyal medyada yalanın inşası ve paylaşılması
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