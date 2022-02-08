Önce oluşturup ardından çeşitli mecralarda yayıyorlar! İşte sosyal medyada yalanın inşası ve paylaşılması

YALAN HABERLER 8 KAT DAHA HIZLI YAYILIYOR

Ömer Arvas, "Bunu sağlayan sosyal medya şirketleri var. Facebook'ta yalanla mücadelede çalışan bir kişi bu konulara müdahale etmediklerini belirtti. Sosyal medyada yalan haberler gerçek haberlere göre 8 kat hızlı yayılıyor. Çok daha fazla ilgi görüyor." ifadelerini kullandı.

TWITTER FACEBOOK INSTAGRAM YA DA YOUTUBE GİBİ HESAPLARDA PAYLAŞILIYOR

Sosyal medya paylaşım araçlarından olan Twitter, Facebook, Instagram ya da Youtube gibi yerlerden kendilerine gazeteci, yazar, akademisyen diyen kişiler tarafından bir yalan oluşturuluyor ve ortaya atılıyor.

Konuya ilişkin Kenan Kıran şunları aktardı: