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    • 09.02.2022 01:05
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    • 09.02.2022 12:32
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    Kazdağları'nda mahsur kalan 21 kişiye 16 saat sonra ulaşıldı! Nasıl hayatta kaldılar?

    Son dakika haberi! Kazdağları'nda nöbet değişiminden sonra dönüş yoluna geçen ve yoğun tipi nedeniyle mahsur kalan 17'si asker, 4' ü Balıkesir Büyükşehir belediye personeli olmak üzere toplam 21 kişiye, 16 saat sonra ulaşıldı. Mahsur kalan 21 kişiye, karayolundan giden ekiplerin ulaştığı bildirildi. Karadan AFAD ve JAK ekiplerinin destek verdiği nefes kesen kurtarma operasyonu anbean kameraya yansıdı. Kurtarılan 21 kişiyle ilgili bilgi veren Vali Hasan Şıldak, "Sağlık durumları iyi, Edremit'e nakilleri sağlanıyor. Araçları çalışır vaziyetteydi. Yakıtları sıcak bir ortamda kalmaları için yeterli oldu." dedi.

    AJANSLAR
    21 kişiye 16 saat sonra ulaşıldı!

    Balıkesir'in Edremit ilçesi Kazdağı Milli Parkı'nda yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kalan 17'si asker, 4'ü belediye personeli 21 kişi, Arama Kurtarma ekiplerinin üstün gayreti neticesinde mahsur kaldıkları bölgeden kurtarıldı.

    GECE NASIL HAYATTA KALDILAR?
    Kurtarılan 21 kişiyle ilgili bilgi veren Vali Hasan Şıldak, "Sağlık durumları iyi, Edremit'e nakilleri sağlanıyor. Araçları çalışır vaziyetteydi. Yakıtları sıcak bir ortamda kalmaları için yeterli oldu." dedi.




    YOĞUN KAR NEDENİYLE YOLDA KALDI


    Edinilen bilgiye göre, Kazdağı Milli Parkı sınırları içinde Sarıkız Tepesi mevkisinde bulunan Hava Radar Kıta Komutanlığında görevli askeri personeli taşıyan 3 araç, yoğun kar nedeniyle yolda kaldı.

    Yolu açması için bölgeye gönderilen iş makinesi ve 4 kişilik personel de yolda kalınca bölgede 17'si asker 21 kişi araçlarının içerisinde mahsur kalıp beklemeye başladı.


        21 kişiye ulaşma çalışmaları dün gece saat 21.30'dan itibaren aralıksız devam etti. Kar esaretinin 20'nci, arama çalışmalarının ise 14'üncü saatinde Milli Savunma Bakanlığı (MSB) bölgeye Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı helikopterli arama kurtarma timi gönderdi.

        Balıkesir 9. Ana Jet Üssünden havalanan Cougar tipi arama kurtarma helikopteri Edremit Havaalanında yaptığı yakıt ikmalinin ardından 21 kişinin mahsur kaldığı bölgeye doğru havalandı.

        Yoğun tipi ve olumsuz hava koşulları sebebiyle 21 kişinin bulunduğu bölgeye iniş gerçekleştiremeyen helikopter geri dönmek zorunda kaldı. Kurtarma çalışmaları AFAD, JAK ve UMKE tarafından karadan sürdürüldü.


            20 saattir kar esareti yaşayan 21 kişinin bulunduğu bölgeye paletli araçlar ve kar ezme makineleri ile ulaşan ekipler, 21 kişiyi kurtarıp bölgeden kriz merkezine doğru hareket etti.


            Karadan AFAD ve JAK ekiplerinin destek verdiği nefes kesen kurtarma operasyonu anbean kameraya yansıdı. 21 kişinin yara almadan kurtarılması, Türk arama kurtarma ekiplerinin üstün beceri ve başarısını bir kez daha gözler önüne serdi.

            BEKLEYİŞİN SÜRÜYOR
            Vali Hasan Şıldak'ın da başlarında bulunduğu kriz mamasının oluşturulduğu bölgede gözler, mahrumiyet bölgesinden 21 kişiyi alarak yola çıkan araçlara çevrildi. Bekleyişin sürdüğü öğrenildi.

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            Haberler Güncel Kazdağları'nda mahsur kalan 21 kişiye 16 saat sonra ulaşıldı! Nasıl hayatta kaldılar?
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