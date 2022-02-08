Kazdağları'nda mahsur kalan 21 kişiye 16 saat sonra ulaşıldı! Nasıl hayatta kaldılar?

Balıkesir'in Edremit ilçesi Kazdağı Milli Parkı'nda yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kalan 17'si asker, 4'ü belediye personeli 21 kişi, Arama Kurtarma ekiplerinin üstün gayreti neticesinde mahsur kaldıkları bölgeden kurtarıldı.
GECE NASIL HAYATTA KALDILAR?
Kurtarılan 21 kişiyle ilgili bilgi veren Vali Hasan Şıldak, "Sağlık durumları iyi, Edremit'e nakilleri sağlanıyor. Araçları çalışır vaziyetteydi. Yakıtları sıcak bir ortamda kalmaları için yeterli oldu." dedi.
YOĞUN KAR NEDENİYLE YOLDA KALDI
Edinilen bilgiye göre, Kazdağı Milli Parkı sınırları içinde Sarıkız Tepesi mevkisinde bulunan Hava Radar Kıta Komutanlığında görevli askeri personeli taşıyan 3 araç, yoğun kar nedeniyle yolda kaldı.
Yolu açması için bölgeye gönderilen iş makinesi ve 4 kişilik personel de yolda kalınca bölgede 17'si asker 21 kişi araçlarının içerisinde mahsur kalıp beklemeye başladı.