CHP'nin 14. katında neler oluyor? CHP'de adaylık savaşı mı var? Kemal Kılıçdaroğlu - Ekrem İmamoğlu krizi mi?

Cumhur İttifakı'nda adaylık krizi sürüyor. CHP ve İYİ Parti Arasında gerilim arttı. İP tarafından "Biz olmazsak oy alamazsınız" açıklaması gelirken, CHP ise "Bu lafların değeri yok" ifadeleriyle yanıt verdi.
Peki CHP'nin 14. katında neler konuşuldu? Adaylık savaşında kim kimi destekliyor? CHP yönetiminde kim Kemal Kılıçdaroğlu'nu kim Ekrem İmamoğlu'nu işaret ediyor? HDP hangi ismi aday olarak önerdi? CHP ve İYİ Parti HDP'nin aday önerisini kabul edecek mi? Millet İttifakı'nın HDP'nin desteğini olmadan oy oranı ne kadar?
AK Parti MKYK Üyesi Burhan Kayatürk, Kamuoyu Araştırmacısı İhsan Aktaş ve Akşam Gazetesi Yazarı Tacettin Kutay, A Haber canlı yayınında gündemin sıcak başlıklarıyla ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
İşte o açıklamalardan satır başları;
"BİR MASAYI PAYLAŞAMAYANLAR..."
AK Parti MKYK Üyesi Burhan Kayatürk: Burada ki kitle olduğu görülüyor. Cumhur İttifakı ile kendilerine Millet İttifakı diyen bir grubun olduğunu görüyoruz. Ancak Cumhur İttifakı'nda AK Parti'de MHP ile beraber BBP ile beraber bizim tutumumuz çok net. Kimin Cumhurbaşkanı adayı olacağı, seçime nasıl gidileceği her şey yerli yerinde çok net bir şekilde ortada. Fakat karşı tarafta çok ciddi bir kafa karışıklığı var. Bir masayı paylaşamayan insanlar bir iktidarı nasıl paylaşacaklar? Sanki geçmişteki koalisyonları unuttuk. Türkiye'yi ne hale getirdiğini bilmiyoruz da yeniden parlamento sistemine geçişte şunu yapacağız bunu yapacağız diye söylüyorlar.
"TEK HESAPLARI VAR!"
Çok sayıda benzemezin bir araya geldiğini görüyoruz. Fakat bunların hiçbir tanesinin bir hedefi yok. Bir tanesi ben Cumhurbaşkanı adayıyım diye ortaya çıkması lazım. Böyle bir hesapları yok. Varsa yoksa biz Cumhurbaşkanı'nı oradan indireceğiz. Bunun dışında bir hesapları yok.
"BUNLARDAN NE TÜRKİYE'YE BİR İKTİDAR NE DE HAYIR GELİR"
HDP ne yapacak? Gizli ortak mı açık ortak mı bu da belli değil. Çok ciddi bir kafa karışıklığı var. CHP bırakın herhangi bir parti ile kendi aralarındaki problemleri çözmesini CHP kendi içindeki problemleri çözemiyor. Birileri geliyor kendi genel başkanına tuzak kuruyor. Öbürü belediye başkanları aday olmak istediğinde onlara karşı bir kısım çalışmalar yapılıyor. Her kafadan bir ses. Dolayısıyla bunlardan Türkiye'ye ne bir iktidar gelir ne de bir hayır gelir.