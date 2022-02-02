CHP'nin 14. katında neler oluyor? CHP'de adaylık savaşı mı var? Kemal Kılıçdaroğlu - Ekrem İmamoğlu krizi mi?

"TEK HESAPLARI VAR!"

Çok sayıda benzemezin bir araya geldiğini görüyoruz. Fakat bunların hiçbir tanesinin bir hedefi yok. Bir tanesi ben Cumhurbaşkanı adayıyım diye ortaya çıkması lazım. Böyle bir hesapları yok. Varsa yoksa biz Cumhurbaşkanı'nı oradan indireceğiz. Bunun dışında bir hesapları yok.

"BUNLARDAN NE TÜRKİYE'YE BİR İKTİDAR NE DE HAYIR GELİR"

HDP ne yapacak? Gizli ortak mı açık ortak mı bu da belli değil. Çok ciddi bir kafa karışıklığı var. CHP bırakın herhangi bir parti ile kendi aralarındaki problemleri çözmesini CHP kendi içindeki problemleri çözemiyor. Birileri geliyor kendi genel başkanına tuzak kuruyor. Öbürü belediye başkanları aday olmak istediğinde onlara karşı bir kısım çalışmalar yapılıyor. Her kafadan bir ses. Dolayısıyla bunlardan Türkiye'ye ne bir iktidar gelir ne de bir hayır gelir.