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    • 01.02.2022 15:15
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    • 01.02.2022 15:34
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    CHP'de derin kavga! Kılıçdaroğlu'nun otel fotoğrafını sızdıran Cem Aydın'ın İmamoğlu'nun ekibinde olduğu ortaya çıktı

    24 Ocak'ta İstanbullular CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu balıkçıda fotoğrafının çıkmasının ardından mutfaktan fakir edebiyatı yapan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun geceliği 100 bin TL boğaz manzaralı olan süit odadan algı çalışması yaptığı CHP İstanbul Gençlik Kolları adeta ifşa edilmişti. Takvim.com.tr'nin ulaştığı bilgilere göre CHP İstanbul Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın'ın daha önce daha önce Beylikdüzü Gençlik Kolları Başkanı olarak görev yaptığı ortaya çıktı.

    Özel haber
    takvim.com.tr
    Otel fotoğrafını sızdıran isim İmamoğlu’nun ekibinde!

    Karla mücadele sırasında Ekrem İmamoğlu'nun balıkçıda fotoğrafının çıkmasının ardından mutfaktan fakir edebiyatı yapan Kemal Kılıçdaroğlu'nun geceliği 100 bin TL boğaz manzaralı olan süit odadan algı çalışması yaptığı deşifre olmuştu.


    OTEL FOTOĞRAFLARINI SIZDIRAN İSİM İBB BAŞKANI İMAMOĞLU'NUN EKİBİNDE ÇIKTI


    Kılıçdaroğlu'nun geceliği 100 bin TL'lik otel odasında kaldığını servis eden CHP İstanbul Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın'ın daha önce Beylikdüzü Gençlik Kolları Başkanı olarak görev yaptığı ortaya çıktı.

    A Haber canlı yayınına katılan Türkmedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel de duruma dikkat çekerek, "İster istemez bunlar bir soru işareti doğuyor. İçeride bir süredir Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu ekipleri arasında yoğun bir mücadele olduğunu biliyoruz.



        İmamoğlu'nun il ziyaretlerini Genel Merkez'de rahatsızlık yarattığı "bunu sürdürme" dendiğini biliyoruz. İmamoğlu, bu uyarılardan sonra 2 ziyaret daha yaptı. Bunlardan bir tanesi Kırıkkale.

        İmamoğlu, Genel Merkez'in önerdiği, "aday değil, genel Başkanımın aday olması daha doğru onun ismi gündemde ve ben bir dönem daha İstanbul'da görevimi sürdürmek istiyorum" açıklamalarından hiçbirini yapmadı. " dedi.

        İMAMOĞLU'NUN EKİBİNDEN KILIÇDAROĞLU'NA OTEL OPERASYONU
        Balıkçıdaki fotoğrafların, CHP Genel Merkezi tarafından servis edildiğini ve İmamoğlu'nun İstanbul Gençlik Kolları yönetimi üzerinden Kılıçdaroğlu'nu ifşa ettiğini belirten Yiğitel, "Kemal Kılıçdaroğlu'nun otel odasındaki fotoğrafının servis edilmesinin hiçbir gerekçesi ve sebebi yok. Doğal olarak bunun bir operasyon olduğunu gösteriyor." ifadelerini kullandı.


            İMAMOĞLU'NUN GENÇLERLE KILIÇDAROĞLU'NU TASFİYE TOPLANTISI
            Kılıçdaroğlu'nu lüks düşkünlüğünü ifşa edip rezil edenlerin CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ekibinde yer aldığının ortaya çıkmasının ardından bir başka toplantının daha fotoğraf çıktı.

            18 Kasım 2021 tarihinde CHP İstanbul Gençlik Kolları hesabından CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik ve İstanbul Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret ettiği anların yer aldığı fotoğraf paylaşıldı.

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            Haberler Güncel CHP'de derin kavga! Kılıçdaroğlu'nun otel fotoğrafını sızdıran Cem Aydın'ın İmamoğlu'nun ekibinde olduğu ortaya çıktı
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