CHP'de derin kavga! Kılıçdaroğlu'nun otel fotoğrafını sızdıran Cem Aydın'ın İmamoğlu'nun ekibinde olduğu ortaya çıktı

İMAMOĞLU'NUN EKİBİNDEN KILIÇDAROĞLU'NA OTEL OPERASYONU

Balıkçıdaki fotoğrafların, CHP Genel Merkezi tarafından servis edildiğini ve İmamoğlu'nun İstanbul Gençlik Kolları yönetimi üzerinden Kılıçdaroğlu'nu ifşa ettiğini belirten Yiğitel, "Kemal Kılıçdaroğlu'nun otel odasındaki fotoğrafının servis edilmesinin hiçbir gerekçesi ve sebebi yok. Doğal olarak bunun bir operasyon olduğunu gösteriyor." ifadelerini kullandı.