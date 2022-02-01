CHP'de derin kavga! Kılıçdaroğlu'nun otel fotoğrafını sızdıran Cem Aydın'ın İmamoğlu'nun ekibinde olduğu ortaya çıktı

Karla mücadele sırasında Ekrem İmamoğlu'nun balıkçıda fotoğrafının çıkmasının ardından mutfaktan fakir edebiyatı yapan Kemal Kılıçdaroğlu'nun geceliği 100 bin TL boğaz manzaralı olan süit odadan algı çalışması yaptığı deşifre olmuştu.
OTEL FOTOĞRAFLARINI SIZDIRAN İSİM İBB BAŞKANI İMAMOĞLU'NUN EKİBİNDE ÇIKTI
Kılıçdaroğlu'nun geceliği 100 bin TL'lik otel odasında kaldığını servis eden CHP İstanbul Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın'ın daha önce Beylikdüzü Gençlik Kolları Başkanı olarak görev yaptığı ortaya çıktı.
A Haber canlı yayınına katılan Türkmedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel de duruma dikkat çekerek, "İster istemez bunlar bir soru işareti doğuyor. İçeride bir süredir Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu ekipleri arasında yoğun bir mücadele olduğunu biliyoruz.