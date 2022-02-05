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    • 05.02.2022 16:28
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    • 05.02.2022 16:46
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    Başkan Erdoğan'ın Kovid-19 testinin pozitif çıkması sonrası aşağılık troller çizgiyi aştı!

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu. Erdoğan'a parti gözetmeksizin gerek siyasilerden gerekse birçok vatandaştan geçmiş olsun mesajı yağdı. Bir yandan iyi dilekler birbiri ardına gelirken bir yandan da sosyal medya çöplüğünün trolleri de boş durmadı. Başta Pucca olmak üzere Erdoğan ve Türkiye düşmanı bazı hesaplar; Başkan Erdoğan'ın Covid'e yakalanmasına sevinerek aşağılık paylaşımlarda bulundu.

    takvim.com.tr
    Troller çizgiyi aştı!

    Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün hafif belirtiler üzerine eşimle birlikte yaptırdığımız COVID-19 testimizin sonucu pozitif çıktı. Omicron varyantı olduğunu öğrendiğimiz hastalığı hamdolsun hafif geçiriyoruz. Görevimizin başındayız. Çalışmalarımıza evde devam edeceğiz. Dualarınızı bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

    "TAYYİP BEYLE BİRLİKTE ATLATACAĞIZ. DUALARINIZI BEKLİYORUZ"
    Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, pozitif çıkan Kovid-19 testiyle ilgili Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

    Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımını alıntılayarak paylaştığı mesajında, "Anca beraber, kanca beraber. İnşallah en kısa sürede bu hastalığı Tayyip Beyle birlikte atlatacağız. Dualarınızı bekliyoruz." ifadelerine yer verdi.





    AŞAĞILIK TROLLER ÇİZGİYİ AŞTI
    Erdoğan'a karşı her türlü nefret söylemini, küfrü hakareti kendine hak gören sosyal medyanın diplerindeki aşağılık Twitter trolleri yine boş durmadı. "Dualarınızı bekliyoruz" şeklinde bir paylaşım yapan Başkan Erdoğan'a insanlığa sığmaz, vicdansız ve aşağılık bir şekilde cevap veren bazı troller seviyelerini de gözler önüne serdi.




    Pucca adıyla bilinen ve daha önce Başkan Erdoğan için "Pinochet" paylaşımıyla darbe çığırtkanlığı yapan sosyal medya fenomeni Pınar Yıldırım da aşağılıklar kervanına katıldı.

    İŞTE O AŞAĞILIK PAYLAŞIMLAR:



















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