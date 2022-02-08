Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'adaylık' çelişkisi: Söylem içerisinde öyle oldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 2023 seçimlerine giden süreçte aday olmak için her fırsatta kendini ön plana çıkarmayı deniyor.
Kılıçdaroğlu partisindeki muhtemel rakipleri Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun devre dışı bırakmak için "Bir dönem daha belediye başkanlığına devam etmeliler" açıklamasını yapsa Ekrem İmamoğlu ile açık bir adaylık yarışında oldukları yapılan açıklamalar ve yaşanan gelişmelerle açığa çıkıyor.
KILIÇDAROĞLU'NDAN ADAYLIK ÇIKIŞI
Son olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sabah saatlerinde yine bir adaylık çıkışı yaptı.