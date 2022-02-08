Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'adaylık' çelişkisi: Söylem içerisinde öyle oldu

Başkan Erdoğan'ın referanduma gitmeden aday olamayacağını ve referandumun da gündemde olmadığını söyleyen Sabih Kanadoğlu, "Erdoğan'ın üçüncü kez aday olması mümkün değil" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iki gün önce "Erdoğan'ın üçüncü kez aday olmasına itirazımız olmaz" demişti. Yandaşlarından gelen tepkiler üzerine geri adım atan Kılıçdaroğlu, "Eğer seçim normal zamanında yapılırsa Erdoğan üçüncü kez aday olamaz. Benim kastım Meclis'in erken seçim kararı alması halinde Erdoğan'ın üçüncü kez adaylığına bir engel olmadığıdır" dedi.

"SEÇİM OLSUN VE ERDOĞAN KARŞIMA ÇIKSIN"

Kılıçdaroğlu "Erken seçim olsun ve Erdoğan karşıma çıksın, O'nu sandıkta göndereyim." ifadeleriyle de 2023 için adaylığa soyunduğunu açıklamış oldu.