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    • 08.02.2022 22:47
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    • 08.02.2022 22:59
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    Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'adaylık' çelişkisi: Söylem içerisinde öyle oldu

    İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile adaylık yarışı veren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sabah saatlerinde yine bir adaylık çıkışı yaptı. "Erken seçim olsun ve Erdoğan karşıma çıksın" diyerek adaylığını açıklayan Kılıçdaroğlu akşam saatlerinde katıldığı bir yayında kendisine konu hakkında yöneltilen soruya "Soru sorulduğunda bir şekilde yanıt veriyorsunuz. O söylem içerisinde öyle oldu." şeklinde bir yanıt verdi.

    takvim.com.tr
    Kılıçdaroğlu’nun ’adaylık’ çelişkisi

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 2023 seçimlerine giden süreçte aday olmak için her fırsatta kendini ön plana çıkarmayı deniyor.

    Kılıçdaroğlu partisindeki muhtemel rakipleri Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun devre dışı bırakmak için "Bir dönem daha belediye başkanlığına devam etmeliler" açıklamasını yapsa Ekrem İmamoğlu ile açık bir adaylık yarışında oldukları yapılan açıklamalar ve yaşanan gelişmelerle açığa çıkıyor.

    KILIÇDAROĞLU'NDAN ADAYLIK ÇIKIŞI
    Son olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sabah saatlerinde yine bir adaylık çıkışı yaptı.

    2007 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçimi sırasında ortaya attığı '367 şartı' ile kriz yaratan Yargıtay Onursal Cumhuriyet Başsavcısı Sabih Kanadoğlu, benzer bir çıkışla tekrar gündeme geldi.

        Başkan Erdoğan'ın referanduma gitmeden aday olamayacağını ve referandumun da gündemde olmadığını söyleyen Sabih Kanadoğlu, "Erdoğan'ın üçüncü kez aday olması mümkün değil" dedi.

        CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iki gün önce "Erdoğan'ın üçüncü kez aday olmasına itirazımız olmaz" demişti. Yandaşlarından gelen tepkiler üzerine geri adım atan Kılıçdaroğlu, "Eğer seçim normal zamanında yapılırsa Erdoğan üçüncü kez aday olamaz. Benim kastım Meclis'in erken seçim kararı alması halinde Erdoğan'ın üçüncü kez adaylığına bir engel olmadığıdır" dedi.

        "SEÇİM OLSUN VE ERDOĞAN KARŞIMA ÇIKSIN"
        Kılıçdaroğlu "Erken seçim olsun ve Erdoğan karşıma çıksın, O'nu sandıkta göndereyim." ifadeleriyle de 2023 için adaylığa soyunduğunu açıklamış oldu.

        KILIÇDAROĞU AKŞAM KENDİSİNİ YALANLADI
        "Erken seçim olsun ve Erdoğan karşıma çıksın" diyerek adaylığını açıklayan Kılıçdaroğlu akşam saatlerinde TV5 canlı yayınında kendisine yöneltilen soruyla kendisinin "adayım" sözlerini yalanladı.

        "SÖYLEM İÇERİSİNDE ÖYLE OLDU"
        Kılıçdaroğlu kendisine yöneltilen "Aday olsun karşıma çıksın sözünüz adaylığınızın ilanı olarak yorumlandı ne diyorsunuz?" sorusuna "Soru sorulduğunda bir şekilde yanıt veriyorsunuz. Birden fazla soru vardı orada. Erdoğan ve cephesi '367'de yaşanan garabeti yeniden yaşayacak mıyız' diyerek bir mağduriyet yaratmaya çalışıyor. Böyle bir mağduriyetin ardına sığınmaya gerek yok. O söylem içerisinde öyle oldu. Normalde biraz da öyle zaten. Bütün genel başkanlar yarışacaklar, biz de Saadet Partisi de İYİ Parti de yarışacak." ifadeleriyle yanıt verdi.

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