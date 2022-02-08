İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun trolleri ifşa oldu! Şablon mesajlarla imaj düzeltme çabası...

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile tutuştuğu adaylık yarışında öne çıkmak için İBB'nin bütçesini de kendi PR'ı için kullanmaya devam ediyor.

KAR REZALETİNİ PERDELEMEK İÇİN İMAJ ÇALIŞMASINA BAŞLADI

Sosyal medyada algı çalışmalarına hız veren Ekrem İmamoğlu son olarak İstanbullu karla boğuşurken lüks bir balıkçıda İngiltere'nin Türkiye Büyükelçisi Dominick Chilcott ile görüştüğü ortaya çıkan İmamoğlu skandalı perdelemek için sosyal medyada troller aracılığıyla imaj yenileme çalışmalarına başladı.