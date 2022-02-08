İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun trolleri ifşa oldu! Şablon mesajlarla imaj düzeltme çabası...

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile tutuştuğu adaylık yarışında öne çıkmak için İBB'nin bütçesini de kendi PR'ı için kullanmaya devam ediyor.
KAR REZALETİNİ PERDELEMEK İÇİN İMAJ ÇALIŞMASINA BAŞLADI
Sosyal medyada algı çalışmalarına hız veren Ekrem İmamoğlu son olarak İstanbullu karla boğuşurken lüks bir balıkçıda İngiltere'nin Türkiye Büyükelçisi Dominick Chilcott ile görüştüğü ortaya çıkan İmamoğlu skandalı perdelemek için sosyal medyada troller aracılığıyla imaj yenileme çalışmalarına başladı.
'Organize' çalışan troller Ekrem İmamoğlu'nun attığı tweetlerin altına seri şekilde tweet atarak İmamoğlu'nun öven paylaşımlar yaptığı görüldü.
ŞABLON TWEETLERLE SERİ PAYLAŞIMLARI
Atılan tweetlerde, "Ben İngiltere'de/Fransa/İtalya... yaşayan bir gurbetçiyim. İstanbul'a en sona AK Parti döneminde gelmiştim. Bugün tekrardan istanbul'a ayak bastım. Gözlerime inanamadım. İstanbul 3 yılda adeta bambaşka bir şehir olmuş güzelleşmiş şehrin havası bile değişmiş. Allah sizden razı olsun başkanım" ifadeleri yer aldı. Aynı tweetlerinde yüzlerce hesaptan paylaşıldığı ortaya çıktı.
"İSTANBUL'UN KAYNAKLARI İŞTE BU ÇOCUKÇA İŞLERE AKTARILIYOR"
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ İmamoğlu'nun İstanbul'un kaynaklarını kendi PR'ı için harcağını belirterek duruma tepki gösterdi.