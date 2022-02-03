Ekrem İmamoğlu İBB'nin bütçesini reklama akıtıyor! YouTuber'lara günlük 10 bin TL

YOUTUBER'LARA GÜNLÜK 10 BiN TL

"Sosyal medya platformlarında interaktif reklam ve tanıtım hizmeti metini" başlığının görüldüğü şartname'de şu ifadeler yer aldı:

"İdare tarafından belirnekecek etkinlik, duyuru, kampanya, hizmet, tören, vs. çalışmaları için yine idare tarafından isimleri belirlenecek 10 YouTuber, Blogger, Influencer, vb. olarak adlandırılan kişilerin sosyal medya platformlarında bir bölümü tanıtım ve reklam faaliyetleri için her bir kişiye net 10 bin TL ödeme yapılması yüklenici firma tarafından gerçekleştirilecektir. İdare; reklamı ve tanıtımı yapılacak etkinliğe dair hesaplardan paylaşılacak görsellerin, canlı yayın ve video kaydı esnasında okunacak metinlerin içeriğini belirleyecektir. İdare tarafından içeriği belirlenen görseller belirlenen kişilerin hesaplarında bir gün süre ile yayınlanacaktır. Canlı yayın veya video içeriğinde tanıtım ve reklam olarak okunacak metinlerde bir günlük ücretlendirmeye tabi olacaktır."