Ekrem İmamoğlu İBB'nin bütçesini reklama akıtıyor! YouTuber'lara günlük 10 bin TL

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile tutuştuğu adaylık yarışında öne çıkmak için İBB'nin musluğunu sonuna kadar açtı.
Seçimler öncesi İstanbul'un sorunlarını bildiğini ve çözeceğini iddia eden, göreve geldikten sonra çözüm üretmek bir yana işleyen düzeni de bozan İmamoğlu sürekli dile getirdiği "israfı bitireceğim" sözlerinin aksine İBB bütçesini de kendi PR'ı için kullanmaya başladı.
İBB'DEN REKLAM İÇİN YENİ İHALE
CHP içindeki kavgada koltuk kapmak için İstanbullu karla boğuşurken İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott ile balıkçıda ziyafet çekecek kadar gözünü karartan İmamoğlu'nun reklamı için bir ihaleye daha çıktığı öğrenildi.
ŞARTNAME ORTAYA ÇIKTI
İBB'nin kasasından Ekrem İmamoğlu'nun reklam çalışmaları için yeni bir ihaleye çıkıldığu öğrenildi. Gazeteci Cengiz Alçayır'ın paylaştığı ihale şartnamesine göre 10 YouTuber ve Influencer gibi sosyal medya fenomenlerine günlük 10 bin TL ödeneceği ortaya çıktı.