Kim bu talihli şarkıcılar? Ekrem İmamoğlu yandaşı şarkıcıların cebi yine İBB bütçesiyle dolacak

23 Haziran 2019'da seçilerek "İstanbul'un sorunlarını çözeceğim" diyerek göreve başlayan CHP'li Ekrem İmamoğlu, sorunları çözmek bir yana işleyen düzeni de bozdu. İstanbul'un hiçbir sorunuyla ilgilenmeyen hatta milyonlarca vatandaş kar yağışı nedeniyle yollarda kalırken İngiliz Büyükelçisi ile balıkçıda keyif çatacak kadar işi abartan İmamoğlu, söz konusu kendini parlatma olunca kesenin ağzını açtı.
Yandaşı olan ve özellikle sosyal medyada sürekli olarak kendisini destekleyen paylaşımlarda bulunan sanatçılara belediyeden organizasyon ayarlayarak onları mükafatlandıran İmamoğlu'nun yönettiği İBB, 2022 yılında 217 milyon 907 bin 400 TL'lik konser, eğlence ve organizasyon bütçesi ayırdı.
Kaşe bedeli olarak 400-450-500 bin liralık bedeller belirlenirken, akıllara bu "Bu paraları alacak talihli şarkıcılar kim?" sorusu geldi.