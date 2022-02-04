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    • Güncel
    • 04.02.2022 14:27
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    • 04.02.2022 14:27
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    Kim bu talihli şarkıcılar? Ekrem İmamoğlu yandaşı şarkıcıların cebi yine İBB bütçesiyle dolacak

    Son dakika haberi... Göreve geldiği günden bu yana iş yapmak yerine kendisini parlatma çabası içerisine giren CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2022'de de yandaşlarını doyurmanın yolunu buldu. PR'ını yapan sanatçıları belediye organizasyonlarıyla besleyen İmamoğlu'nun yandaşlarının yeni yılda alacağı ücretler belli oldu.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    İmamoğlu yandaşı şarkıcıların cebi İBB’nin parasıyla dolacak
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    23 Haziran 2019'da seçilerek "İstanbul'un sorunlarını çözeceğim" diyerek göreve başlayan CHP'li Ekrem İmamoğlu, sorunları çözmek bir yana işleyen düzeni de bozdu. İstanbul'un hiçbir sorunuyla ilgilenmeyen hatta milyonlarca vatandaş kar yağışı nedeniyle yollarda kalırken İngiliz Büyükelçisi ile balıkçıda keyif çatacak kadar işi abartan İmamoğlu, söz konusu kendini parlatma olunca kesenin ağzını açtı.

    Yandaşı olan ve özellikle sosyal medyada sürekli olarak kendisini destekleyen paylaşımlarda bulunan sanatçılara belediyeden organizasyon ayarlayarak onları mükafatlandıran İmamoğlu'nun yönettiği İBB, 2022 yılında 217 milyon 907 bin 400 TL'lik konser, eğlence ve organizasyon bütçesi ayırdı.

    Kaşe bedeli olarak 400-450-500 bin liralık bedeller belirlenirken, akıllara bu "Bu paraları alacak talihli şarkıcılar kim?" sorusu geldi.

        KARSU DÖNMEZ İLE MUTFAK ŞOV YAPMIŞTI
        2023'te yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi için aday olma hazırlığı kapsamında da Türkiye'yi gezen, büyükelçilerle görüşen İmamoğlu, sosyal medyada kendisini parlatma faaliyetleri kapsamında şarkıcı Karsu Dönmez ile video çekmişti. Karsu Dönmez ile mutfağa girerek adeta "şov" yapan İmamoğlu, çekilen videoyu kendi Youtube kanalı üzerinden yayınladı.

        VİDEONUN MASRAFI BELEDİYE BÜTÇESİNDEN Mİ?
        Sosyal medyadaki birçok kullanıcı ise videonun masrafının İBB bütçesinden mi karşılandığı sorusunu sormuştu. CHP kaynakları ise bu iddiaları yalanlayarak Karsu Dönmez'in para almadan videoda oynadığını savundu.

        BELGE ORTAYA ÇIKTI
        Tüm bu gelişmelerin ardından İBB'nin kasasından Karsu Dönmez'e haziran ayında "23 Haziran Etkinlik Organizasyonu" adı altında düzenlenen konser için 170 bin TL ödeme yapıldığı ortaya çıktı. İBB'nin kasasından ballı ödemeler alan Karsu'nun bunun karşılığında İmamoğlu'nun kişisel reklamlarında seve seve boy gösterdiği görülmüş oldu.

        BU İLK DEĞİL
        İBB bütçesini adeta kendi çiftliği gibi kullanan İmamoğlu, daha önce de kendi yandaşı Gökhan Özoğuz ve Şevval Sam gibi isimlere de on binlerce TL'lik ödemelerde bulunmuştu. Bu ödemeler karşılığında ise Özoğuz ve Sam sosyal medyada İmamoğlu trollüğüne soyunarak CHP'li başkan hakkında güzellemeler yapmıştı.

        Takvim.com.tr/Özel haber
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        İmamoğlu yandaşı şarkıcıların cebi İBB’nin parasıyla dolacak
        Haberler Güncel Kim bu talihli şarkıcılar? Ekrem İmamoğlu yandaşı şarkıcıların cebi yine İBB bütçesiyle dolacak
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