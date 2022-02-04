Kim bu talihli şarkıcılar? Ekrem İmamoğlu yandaşı şarkıcıların cebi yine İBB bütçesiyle dolacak

KARSU DÖNMEZ İLE MUTFAK ŞOV YAPMIŞTI

2023'te yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi için aday olma hazırlığı kapsamında da Türkiye'yi gezen, büyükelçilerle görüşen İmamoğlu, sosyal medyada kendisini parlatma faaliyetleri kapsamında şarkıcı Karsu Dönmez ile video çekmişti. Karsu Dönmez ile mutfağa girerek adeta "şov" yapan İmamoğlu, çekilen videoyu kendi Youtube kanalı üzerinden yayınladı.

VİDEONUN MASRAFI BELEDİYE BÜTÇESİNDEN Mİ?

Sosyal medyadaki birçok kullanıcı ise videonun masrafının İBB bütçesinden mi karşılandığı sorusunu sormuştu. CHP kaynakları ise bu iddiaları yalanlayarak Karsu Dönmez'in para almadan videoda oynadığını savundu.