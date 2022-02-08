CHP'de imar vurgunu! Bilecik’te, Pelitözü Gölü’nün çevresindeki arazileri aralarında paylaştılar





Şahin, babasına, amcasına ve iki yakın akrabasına aldırdığı bitişik vaziyetteki onlarca dönümden fazla araziyi çok kısa bir süre içerisinde imar planı değişikliği ile benzinlik alanı olarak ilan etmişti. Böylece Bursa Karayolu üzerinde bulunan ve kilometrelerce mesafe boyunca hiçbir benzinlik alanının olmadığı araziler milyonluk fiyatlara yükselmiş oldu.