CHP'de imar vurgunu! Bilecik’te, Pelitözü Gölü’nün çevresindeki arazileri aralarında paylaştılar

Bilecik Belediyesi'nde polisin rüşvet operasyonuyla başlayan skandalların ardı arkası kesilmezken Sabah, akıl almaz bir imar vurgununu daha gözler önüne seriyor.
CHP'li Belediye Başkanı Semih Şahin ve rüşvetten tutuklanan danışmanı Selçuk Erdağı'nın, kentin en değerli alanlarından biri olan ve doğa harikası olarak bilinen Pelitözü Gölü çevresindeki tarla vasıflı arazileri, yakınları üzerinden çok ucuza aldıkları, daha sonra bölgeyi imara açtıkları ortaya çıktı.
Bununla da yetinmeyen Şahin ve Erdağı, bölgedeki imar vasfını 5 kata çıkararak büyük bir vurguna daha imza attı. Çok değerli Pelitözü Gölpark çevresini gözüne kestiren Başkan Şahin ile danışmanı Erdağı, bölgeyi imara açmadan önce kritik ve en değerli noktalardaki tarla ve arsaları, kendi aralarında paylaşarak düşük fiyatlarla yakınlarının üzerine satın aldı.