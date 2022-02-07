BUDO seferleri iptal mi? 8 Şubat Salı BUDO seferleri iptal mi edildi? Bursa Deniz Otobüsleri yarın çalışacak mı sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılıyor. Bursa'daki olumsuz hava şartları ve meteoroloji uyarılarının ardından işe gitmek için deniz otobüslerinin çalışama durumunu öğrenmek isteyenler yarın BUDO seferlerinin yapılıp yapılmayacağını merak etmeye başladı. İşte gelen son dakika açıklamalar...
8 ŞUBAT BUDO SEFERLERİ İPTAL Mİ EDİLDİ?
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) yarınki bazı seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
Büyükşehir Belediyesince işletilen BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın saat 07.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferiyle saat 08.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferi gerçekleştirilemeyecek.
Aynı gerekçeyle saat 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), yine saat 09.30'daki Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas) ile saat 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve saat 10.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri de yapılamayacak.