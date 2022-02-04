Rüşvetçi CHP'li Bilecik Belediyesi Başkanı Semih Şahin ve yardımcılarının servetlerine servet kattığı ortaya çıktı!

EV VE İŞHANI ALDIĞI İDDİASI

17-25 Aralık sürecinden sonra, FETÖ'nün ünlü yemeği maklube yerken çektirdiği fotoğrafları sosyal medya hesaplarında paylaşan ve daha sonra paniğe kapılarak paylaşımını silen Ahmet Gürses, rüşvet olaylarından sonra hızla artan mal varlığı ile gündeme geldi. Sabah'ta yer alan habere göre, Bileciklilerin sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarda, Ahmet Gürses'in yakın zamanda 750 bin liraya bir ev ve fiyatı belirtilmeyen bir işhanını satın aldığı iddia edildi. Gürses, tıpkı rüşvet skandalı sonrası yaptığı gibi, bu iddialar karşısında da sessiz kalmayı tercih etti.

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