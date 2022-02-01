CHP'li rüşvet ekibinin Bilecik’i parsel parsel sattığı ortaya çıktı!

5 BİN 250 DÖNÜMLÜK ARAZİ ÜZERİNDEN BÜYÜK VURGUN

Bilecik'in en değerli bölgelerinden biri olan Pelitözü köyü yakınlarındaki 5 bin 250 dönümlük arazi üzerinden büyük vurgun yapıldığı ortaya çıktı. Bursa Otoyolu, OSB, üniversite ve Şehir Hastanesi yatırımlarının planlandığı arazinin etüt çalışmalarını tamamlayan firma, imar planını CHP'li Başkan Şahin'e teslim etti.