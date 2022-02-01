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    • Güncel
    • 01.02.2022 07:02
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    • 01.02.2022 07:17
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    CHP'li rüşvet ekibinin Bilecik’i parsel parsel sattığı ortaya çıktı!

    Rüşvet skandalıyla sarsılan Bilecik’te CHP'nin bir skandalı daha deşifre oldu. Kentin en değerli bölgelerinden biri olan Pelitözü köyü yakınlarındaki 5 bin 250 dönümlük arazi üzerinden büyük vurgun yapıldığı ortaya çıktı.

    CHP’li rüşvet çetesinden milyonluk vurgun!
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    Bilecik Belediye Başkanı CHP'li Semih Şahin'in danışmanı Selçuk Erdağı'nın bir müteahhitten 200 bin dolar rüşvet alırken yakalanmasının yankıları sürerken, kentte bir başka skandal daha ortaya çıktı.

    5 BİN 250 DÖNÜMLÜK ARAZİ ÜZERİNDEN BÜYÜK VURGUN
    Bilecik'in en değerli bölgelerinden biri olan Pelitözü köyü yakınlarındaki 5 bin 250 dönümlük arazi üzerinden büyük vurgun yapıldığı ortaya çıktı. Bursa Otoyolu, OSB, üniversite ve Şehir Hastanesi yatırımlarının planlandığı arazinin etüt çalışmalarını tamamlayan firma, imar planını CHP'li Başkan Şahin'e teslim etti.

    Şahin ise iddiaya göre Meclis'e sunması gereken planı, Selçuk Erdağı'ya verdi. Erdağı'nın bilgisi dahilinde planda yer alan araziler, tanıdık kişilere tarla vasfı ile cüzi paralar karşılığında satıldı.



        İddiaya göre Erdağı, kâr ettirdiği bu isimlerden hatırı sayılır paralar aldı ve arazinin konumuna göre kişiye özel düzenlemeler yaptırarak plana işletti.



        MİLYONLARCA LİRA HAKSIZ KAZANÇ
        Meclis'e inceleme süresi vermeden oylamaya sunulan imar planı, Cumhur İttifakı'nın ret oylarına rağmen Millet İttifakı üyelerinin oyları ile Meclis'ten geçirildi. Sabah'ta yer alan habere göre, imar planı oyunundan, milyonlarca lira haksız kazanç elde edildiği tahmin ediliyor.

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        CHP’li rüşvet çetesinden milyonluk vurgun!
        Haberler Güncel CHP'li rüşvet ekibinin Bilecik’i parsel parsel sattığı ortaya çıktı!
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