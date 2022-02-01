CHP'li rüşvet ekibinin Bilecik’i parsel parsel sattığı ortaya çıktı!

Bilecik Belediye Başkanı CHP'li Semih Şahin'in danışmanı Selçuk Erdağı'nın bir müteahhitten 200 bin dolar rüşvet alırken yakalanmasının yankıları sürerken, kentte bir başka skandal daha ortaya çıktı.
5 BİN 250 DÖNÜMLÜK ARAZİ ÜZERİNDEN BÜYÜK VURGUN
Bilecik'in en değerli bölgelerinden biri olan Pelitözü köyü yakınlarındaki 5 bin 250 dönümlük arazi üzerinden büyük vurgun yapıldığı ortaya çıktı. Bursa Otoyolu, OSB, üniversite ve Şehir Hastanesi yatırımlarının planlandığı arazinin etüt çalışmalarını tamamlayan firma, imar planını CHP'li Başkan Şahin'e teslim etti.
Şahin ise iddiaya göre Meclis'e sunması gereken planı, Selçuk Erdağı'ya verdi. Erdağı'nın bilgisi dahilinde planda yer alan araziler, tanıdık kişilere tarla vasfı ile cüzi paralar karşılığında satıldı.