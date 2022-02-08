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    • 08.02.2022 17:36
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    Son dakika: Necip Hablemitoğlu suikastı şüphelilerinden Nuri Gökhan Bozkır tutuklandı

    Son dakika haberi... Ankara'da 18 Aralık 2002'de uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu soruşturması kapsamında, Ukrayna'dan yakalanarak Türkiye'ye getirilen cinayet şüphelisi Nuri Gökhan Bozkır, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza mahkemesi tarafından 'Silahlı Örgüt Üyeliği' ve 'Tasarlayarak Adam Öldürme' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
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    Necip Hablemitoğlu suikastının, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının operasyonuyla yakalanarak Türkiye'ye getirilen şüphelilerinden Nuri Gökhan Bozkır, tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

    Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesindeki işlemleri tamamlanan Bozkır, sağlık kontrolünün ardından Ankara Adliyesi'ne getirildi.

    Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısına ifade veren Nuri Gökhan Bozkır, "silahlı örgüt üyeliği" ve "tasarlayarak adam öldürme" suçlarından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

    Ankara'da evinin önünde uğradığı suikast sonucu 18 Aralık 2002'de yaşamını yitiren akademisyen Necip Hablemitoğlu'nun katil zanlılarından Nuri Gökhan Bozkır, kırmızı bültenle aranırken MİT tarafından yurt dışında yakalanıp Türkiye'ye getirilerek 27 Ocak'ta emniyete teslim edilmişti.

    Bozkır'ın gözaltı süresi iki kez uzatılmıştı.


    TUTUKLANDI
    MİT'in Ukrayna'dan getirdiği Necip Hablemitoğlu suikastı katil zanlılarından Nuri Gökhan Bozkır tutuklandı.


    ARKASINDA FETÖ VAR
    Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yapılanmasına ilişkin çalışmalarıyla tanınan ve örgütün hedefi haline gelen tarihçi-yazar Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu, 2002'de Ankara'daki evinin önünde silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Cinayet şüphelisi olarak aranan Nuri Gökhan Bozkır'ın yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda, Ukrayna'da olduğu belirlendi. Bozkır, Interpol'ün kırmızı bülten düzenlemesi sonrası 10 Temmuz 2019'da Ukrayna'nın başkenti Kiev'de gözaltına alındı. Bozkır, 3 ay cezaevinde kaldıktan sonra Ukrayna mahkemesi tarafından elektronik kelepçeyle ev hapsine çıkarıldı. Ukrayna yasalarına göre ev hapsinin toplam süresi en fazla 6 ay olduğu için Bozkır'ın, Kiev dışına çıkış yasağı uygulanıp, elektronik kelepçe adli kontrolüne tabi tutulmasına hükmedildi.

    Türkiye'nin iadesini istediği Nuri Gökhan Bozkır'ın Ukrayna'ya iltica talebi, 8 Aralık 2020'de nihai olarak reddedildi. Ardından 16 Aralık'ta Ukrayna Başsavcılığı, Bozkır'ın Türkiye'ye iadesine karar verdi. Ancak karar, zanlının avukatlarının temyize başvurması nedeniyle uygulanamadı. 2 Ağustos'taki temyiz duruşması ise Bozkır hasta olduğu gerekçesiyle ertelendi. Bozkır'ın sonraki duruşmalara da gelmemesi üzerine mahkeme, 18 Ağustos'ta zorla getirme kararı verdi. O tarihten bu yana Bozkır bulunamazken, 9 duruşma daha görülemedi. En son 14 Aralık'taki duruşma, Bozkır'ın gelmemesi nedeniyle 11 Ocak 2022'ye ertelendi.

    GÖZALTI SÜRESİ 2 KEZ UZATILDI
    Bunun üzerine harekete geçen Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Nuri Gökhan BozkırUkrayna'da yakalayarak Ankara'ya getirdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı televizyon programının canlı yayınında, Bozkır'ın Türkiye'ye getirildiğini duyurdu. Bozkır, MİT'teki işlemlerinin ardından Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. Burada sorgulanan Bozkır'ın gözaltı süresi, 28 Ocak'ta 4 gün uzatıldı. 3 Şubat'ta gözaltı süresi 4 gün daha uzatılan Bozkır, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ndeki işlemlerinin ardından, bu sabah sağlık kontrolünden geçirilip, Ankara Adliyesi'ne sevk edildi. Nuri Gökhan Bozkır'ın, Hablemitoğlu soruşturması kapsamında, adliyedeki savcılık sorgusu başladı.

    Terör örgütü FETÖ'nün ipliğini pazara çıkaran ilk kişi olan araştırmacıyazar Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastında isimler tek tek belirlenmeye başlandı.

    BİR NUMARALI ŞÜPHELİ ÖZCAN BİR NUMARALI ŞÜPHELİ ÖZCAN
    Ankara'nın Ayrancı semti Portakal Çiçeği Sokak'ta 20 yıl önce gerçekleşen suikastın perde arkası, MİT'in eski Özel Kuvvetler mensubu Nuri Gökhan Bozkır'ı yakalayıp Ukrayna'dan Türkiye'ye getirmesiyle hızla aralanmaya başladı. Artık aydınlanan Hablemitoğlu suikastı dosyasında bir numaralı şüpheli, FETÖ'nün elebaşı Gülen'den sonraki ikinci isim olan Mustafa Özcan. İkinci şüpheli ise Enver Altaylı.

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, toplanan deliller, alınan ifadeler ve cep telefonlarına ait Historical Traffic Search (HTS) kayıtlarından yola çıkarak FETÖ'nün iki numaralı ismi olan ve Gülen'den sonra örgütün başına geçmek için çabalayan Türkiye İmamı Mustafa Özcan'ın 2002'de Hablemitoğlu ile görüşmeye çalıştığını belirledi. Savcılığın tespitlerine göre bu görüşmeye halen cezaevinde olan FETÖ şüphelisi eski istihbaratçı Enver Altaylı yardımcı oldu. Altaylı'ya bu süreçte yardım eden kişi ise Nizamettin Avşar idi. Bu kapsamda Avşar'a yurtdışına çıkış yasağı kondu.



        KEŞİF-İSTİHBARAT TİMİ' BULUNDU
        Kitabını yazdığı Ruzi Nazar üzerinden CIA'ya da hizmet veren Altaylı ile Özel Kuvvetler Komutanlığı arasındaki bağlantıyı sağlayan bir isim daha vardı: Aydın Köstem. Köstem'in de tıpkı Bozkır gibi Özel Kuvvetler'de görevli Mehmet Narin ile bağlantıyı sağlayan kişi olduğu tespit edildi. Bu kapsamda şüpheliler Aydın Köstem ve Mehmet Narin hakkında da yurtdışına çıkış yasağı kondu. Savcılığın 20 yıllık Hablemitoğlu suikastı düğümünü çözmeye yaklaştıran son önemli gelişme ise maktulün evinin yakınında iki farklı tarihte ve son olarak cinayetten bir gün önce keşif-istihbarat yaptığı anlaşılan aracın plakasının bulunmasıyla birlikte maktulü takip eden iki kişinin kimliklerinin belirlenmesi oldu.



        BEYAZ DOĞAN'IN SAHİPLERİ TESPİT EDİLDİ
        Suikasttan sonraki yıllarda vefat eden kilit görgü tanığı, Hablemitoğlu'nun komşusu Nurhan Yıldırım'ın eski ifadesi sayesinde, Hablemitoğlu'nun öldürülmeden önce gözlendiği 06 TBZ 08 plakalı beyaz Doğan S marka aracın ruhsat sahipleri de bulundu. Bu kişiler, Bozkır'la birlikte altı kişilik hücrede keşifistihbarat timinde görev yapan İrfan Birkan ile Birol Ercan'dı.



        BOZKIR SUİKASTTAN 2 SAAT ÖNCE TELEFONUNU KAPATTI
        Şüpheliler İrfan Birkan ve Birol Ercan'ın, Nurhan Yıldırım'ın tanıklığı üzerine polis tarafından "Burada ne arıyorsunuz?" diye sorgulandığı ve bu sorgudan sonra da Nuri Gökhan Bozkır'ı telefonla aradıkları tespit edildi. Birkan ve Ercan'ın ifade verdikten 1.5 saat sonra da Bozkır'ı telefonla aradıkları ortaya çıktı. Bunun üzerine Bozkır'ın ismi de dosyaya dâhil edildi. Bozkır'ın Hablemitoğlu cinayetinden iki saat önce ağabeyinin üzerine kayıtlı olan sim kartın bulunduğu telefonunu kapattığı ve ertesi güne kadar açmadığı belirlendi. Bozkır'ın, telefonu açtıktan sonra cihazına Özel Kuvvetler'den bir astsubayın sim kartını taktığı, kendi sim kartını ise bir ay boyunca kapalı tuttuğu tespit edildi.



            MUSTAFA ÖZCAN FETÖ'NÜN TÜRKİYE İMAMI (Cinayetin talimatını verdi)



            ENVER ALTAYLI (Avşar'la birlikte Özel Kuvvetler Komutanlığı ile irtibatı sağladı)



            NİZAMETTİN AVŞAR (Köstem üzerinden Özel Kuvvetler ile irtibat kurdu)



                AYDIN KÖSTEM (Suikast öncesi Özel Kuvvetler ekibi ile irtibatı sağladı)



                NURİ GÖKHAN BOZKIR (Hablemitoğlu suikastı itirafçısı Kiev'de yakalandı)



                MEHMET NARİN ÖZEL KUVVETLER MENSUBU ASTSUBAY (Cinayet anında bölgede HTS kaydı tespit edildi)



                    İRFAN BİRKAN (Bozkır ile irtibatlı, cinayet anında olay yerinde)



                    BİROL ERCAN (Bozkır ile irtibatlı, cinayet anında olay yerinde)



                    CİNAYETTE TETİĞİ KİMİN ÇEKTİĞİ TESPİT EDİLECEK
                    Sabah'ta yer alan habere göre, Ankara Cumhuriyet Savcısı Zafer Ergün'ün eski, yeni bütün delilleri göz önünde bulundurarak yürüttüğü hummalı, titiz soruşturma sürecinin sonunda Hablemitoğlu'nun katil zanlıları hakkında geçen hafta gözaltı kararı verildi. İrfan Birkan, Birol Ercan, Aydın Köstem, Nizamettin Avşar, Mehmet Narin geçen hafta Ankara'daki adreslerinden gözaltına alınarak sorgulanmaya başlandı. Savcılık sorgularında hem Birkan, hem de Ercan olay yerine hiç gelmediklerini beyan ederek savcılığı yanıltmaya çalıştı. Savcılık soruşturmasının ardından suikastta tetiği kimin çektiği belirlenecek.

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                    Haberler Güncel Son dakika: Necip Hablemitoğlu suikastı şüphelilerinden Nuri Gökhan Bozkır tutuklandı
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