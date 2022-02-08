Necip Hablemitoğlu suikastının, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının operasyonuyla yakalanarak Türkiye'ye getirilen şüphelilerinden Nuri Gökhan Bozkır, tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesindeki işlemleri tamamlanan Bozkır, sağlık kontrolünün ardından Ankara Adliyesi'ne getirildi.
Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısına ifade veren Nuri Gökhan Bozkır, "silahlı örgüt üyeliği" ve "tasarlayarak adam öldürme" suçlarından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Ankara'da evinin önünde uğradığı suikast sonucu 18 Aralık 2002'de yaşamını yitiren akademisyen Necip Hablemitoğlu'nun katil zanlılarından Nuri Gökhan Bozkır, kırmızı bültenle aranırken MİT tarafından yurt dışında yakalanıp Türkiye'ye getirilerek 27 Ocak'ta emniyete teslim edilmişti.
Bozkır'ın gözaltı süresi iki kez uzatılmıştı.
TUTUKLANDI
MİT'in Ukrayna'dan getirdiği Necip Hablemitoğlu suikastı katil zanlılarından Nuri Gökhan Bozkır tutuklandı.
ARKASINDA FETÖ VAR
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yapılanmasına ilişkin çalışmalarıyla tanınan ve örgütün hedefi haline gelen tarihçi-yazar Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu, 2002'de Ankara'daki evinin önünde silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Cinayet şüphelisi olarak aranan Nuri Gökhan Bozkır'ın yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda, Ukrayna'da olduğu belirlendi. Bozkır, Interpol'ün kırmızı bülten düzenlemesi sonrası 10 Temmuz 2019'da Ukrayna'nın başkenti Kiev'de gözaltına alındı. Bozkır, 3 ay cezaevinde kaldıktan sonra Ukrayna mahkemesi tarafından elektronik kelepçeyle ev hapsine çıkarıldı. Ukrayna yasalarına göre ev hapsinin toplam süresi en fazla 6 ay olduğu için Bozkır'ın, Kiev dışına çıkış yasağı uygulanıp, elektronik kelepçe adli kontrolüne tabi tutulmasına hükmedildi.
Türkiye'nin iadesini istediği Nuri Gökhan Bozkır'ın Ukrayna'ya iltica talebi, 8 Aralık 2020'de nihai olarak reddedildi. Ardından 16 Aralık'ta Ukrayna Başsavcılığı, Bozkır'ın Türkiye'ye iadesine karar verdi. Ancak karar, zanlının avukatlarının temyize başvurması nedeniyle uygulanamadı. 2 Ağustos'taki temyiz duruşması ise Bozkır hasta olduğu gerekçesiyle ertelendi. Bozkır'ın sonraki duruşmalara da gelmemesi üzerine mahkeme, 18 Ağustos'ta zorla getirme kararı verdi. O tarihten bu yana Bozkır bulunamazken, 9 duruşma daha görülemedi. En son 14 Aralık'taki duruşma, Bozkır'ın gelmemesi nedeniyle 11 Ocak 2022'ye ertelendi.
GÖZALTI SÜRESİ 2 KEZ UZATILDI
Bunun üzerine harekete geçen Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Nuri Gökhan Bozkır'ı Ukrayna'da yakalayarak Ankara'ya getirdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı televizyon programının canlı yayınında, Bozkır'ın Türkiye'ye getirildiğini duyurdu. Bozkır, MİT'teki işlemlerinin ardından Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. Burada sorgulanan Bozkır'ın gözaltı süresi, 28 Ocak'ta 4 gün uzatıldı. 3 Şubat'ta gözaltı süresi 4 gün daha uzatılan Bozkır, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ndeki işlemlerinin ardından, bu sabah sağlık kontrolünden geçirilip, Ankara Adliyesi'ne sevk edildi. Nuri Gökhan Bozkır'ın, Hablemitoğlu soruşturması kapsamında, adliyedeki savcılık sorgusu başladı.
Terör örgütü FETÖ'nün ipliğini pazara çıkaran ilk kişi olan araştırmacıyazar Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastında isimler tek tek belirlenmeye başlandı.
BİR NUMARALI ŞÜPHELİ ÖZCAN BİR NUMARALI ŞÜPHELİ ÖZCAN
Ankara'nın Ayrancı semti Portakal Çiçeği Sokak'ta 20 yıl önce gerçekleşen suikastın perde arkası, MİT'in eski Özel Kuvvetler mensubu Nuri Gökhan Bozkır'ı yakalayıp Ukrayna'dan Türkiye'ye getirmesiyle hızla aralanmaya başladı. Artık aydınlanan Hablemitoğlu suikastı dosyasında bir numaralı şüpheli, FETÖ'nün elebaşı Gülen'den sonraki ikinci isim olan Mustafa Özcan. İkinci şüpheli ise Enver Altaylı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, toplanan deliller, alınan ifadeler ve cep telefonlarına ait Historical Traffic Search (HTS) kayıtlarından yola çıkarak FETÖ'nün iki numaralı ismi olan ve Gülen'den sonra örgütün başına geçmek için çabalayan Türkiye İmamı Mustafa Özcan'ın 2002'de Hablemitoğlu ile görüşmeye çalıştığını belirledi. Savcılığın tespitlerine göre bu görüşmeye halen cezaevinde olan FETÖ şüphelisi eski istihbaratçı Enver Altaylı yardımcı oldu. Altaylı'ya bu süreçte yardım eden kişi ise Nizamettin Avşar idi. Bu kapsamda Avşar'a yurtdışına çıkış yasağı kondu.