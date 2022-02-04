CHP'li Küçükkuyu Belediye Başkanı Cengiz Balkan yolsuzluktan gözaltına alındı!

CHP Küçükkuyu Belediye Başkanı Cengiz Balkan imar yolsuzlukları nedeniyle gözaltına alındı
Alına bilgiye göre, CHP'li Çanakkale Küçükkuyu Belediye Başkanı Cengiz Balkan KOM ekiplerince Belediyedeki Makam Odasında gözaltına alındı.
Balkan'ın makam odasındaki evrak ve dosyalara el konuldu. İmar uygulamaları ve rant konusunda gündeme gelen Küçükkuyu Belediyesinde operasyonun büyümesii yeni gözaltılar bekleniyor.
18 KİŞİYE KAMU DAVASI AÇILMIŞTI
Çanakkale'de CHP'li Küçükkuyu Belediyesi'nce 2017'de yapılan 4 hizmet alım ihalesinin, açık ihale usulü yerine 4734 sayılı kanunun 21/B maddesine dayanarak ilansız, pazarlık usulü ile yapıldığı belirlendi. Bunun üzerine İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Kontrolörü tarafından yapılan tespitler sonucu oluşturulan tevdi raporunda, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım ihalesine fesat karıştırıldığı yer aldı.
İHALEYİ DE AYNI ŞİRKET KAZANMIŞ
Cumhuriyet Başsavcılığı, iddialarla ilgili oluşan kamu zararının ve firmaların belirlenmesinde usulsüzlük olup olmadığı hususlarının tespiti için Sayıştay emekli uzman denetçilerinden oluşan bilirkişi heyetine dosyayı gönderdi. Yapılan incelemelerde, Küçükkuyu Belediyesi tarafından 2017'de pazarlık usulü ile gerçekleştirilen 4 milyon 333 bin TL tutarındaki 4 adet ihaleyi aynı şirketin aldığı, ihalenin açık ihale usulü yerine pazarlık usulü ile yapılmasının kanuna aykırı olduğu, yapılan 4 ihalenin de aynı şirketin uhdesinde kalmasının amaçlandığı tespit edildi.
İHALELERİN HEPSİNİ AYNI ŞİRKETİN ALDIĞI ORTAYA ÇIKTI
Küçükkuyu Belediyesi'nin, aralarında ortaklık ve akrabalık ilişkisi bulunan ve aynı adreste faaliyet gösteren 3 firma ile bahse konu firmalarla ihaleye girmemek üzere anlaşan bir diğer firmaya davet gönderdiği belirlendi. İhalelerin hepsini aynı şirketin aldığı ortaya çıktı.