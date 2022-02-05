CHP Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'den akrabalara kıyak kamuya zarar!

EN DEĞERLİ YERLER

İddialara göre, Yenişehir Havaalanı ile Gemlik Limanı güzergâhında olan, aynı zamanda Bursa-İzmir karayolu üzerindeki 2 organize sanayi bölgesinin de çok yakınında bulunan, konumu itibarıyla şu an Bilecik'in en değerli arazilerinden biri olan 5 bin 500 metrekarelik bir alanda imar planı değişikliği yapıldı.