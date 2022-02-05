CHP Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'den akrabalara kıyak kamuya zarar!

CHP'li Bilecik Belediyesi'ndeki rüşvet skandalının yankıları sürerken, peş peşe vurgun haberleri geliyor. Danışmanı ve çocukluk arkadaşı Selçuk Erdağı'nın, bir müteahhitten 200 bin dolar rüşvet alırken yakalandığı skandalın odağındaki Belediye Başkanı Semih Şahin ile ilgili şimdi de birinci derecede yakınları üzerinden rant iddiaları gündeme geldi.
EN DEĞERLİ YERLER
İddialara göre, Yenişehir Havaalanı ile Gemlik Limanı güzergâhında olan, aynı zamanda Bursa-İzmir karayolu üzerindeki 2 organize sanayi bölgesinin de çok yakınında bulunan, konumu itibarıyla şu an Bilecik'in en değerli arazilerinden biri olan 5 bin 500 metrekarelik bir alanda imar planı değişikliği yapıldı.
CHP'li Başkan Semih Şahin'in, bu çok değerli alanda bulunan babası, amcası ve iki yakın akrabasının hisseli arazileri de usulsüz bir düzenlemeyle akaryakıt istasyonu olarak işaretlenip, askıya çıkarıldı.