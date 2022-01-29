Rüşvetçi CHP’li Bilecik Belediyesi esnafı haraca bağladı

CHP'li belediyedeki rüşvet çarkına ilişkin ortaya çıkan çarpıcı ayrıntılarda, Semih Şahin'in "Belediyenin beyni" dediği Erdağı'ya, başkan yardımcılarından bile daha fazla yetki verdiği anlaşıldı. Erdağı'nın ise 2 yıldan uzun bir süredir belediyede "Rüşvet tarifesi" uyguladığı iddia edildi.

İşte Bilecik Belediyesi'nde Erdağı'nın küçük işyeri ruhsatları için 4 ila 5 bin TL, orta ölçekli işletme ruhsatlarından ise 15 ila 20 bin TL rüşvet istediği öğrenildi. Sabah'ın haberine göre Erdağı'nın belediyeden ruhsat almak isteyenler için, işin hacmi ve kazanç durumuna göre değişiklik gösteren rüşvet tarifesi şöyle:







*İnşaatı bitiren müteahhitten, yapı kullanım izni için, daire başına 2 bin lira.

*Yeni işyeri açacaklardan ruhsat için 5 bin TL.

*Berber, bakkal, manav, kasap gibi işyeri ruhsatı için 4-5 bin lira.

*Meşhur bir ciğercinin açacağı lokantadan 40 bin lira talep edildi.

*Akaryakıt istasyonunu devralmak isteyen vatandaştan 40 bin dolar istendi.

*Mevcut akaryakıt istasyonlarından ruhsat yenilemek için 20 bin dolar istendi.





RÜŞVET VERMEYEN AKARYAKIT İSTASYONU GİRİŞİNE KALDIRIM

Başka bir iddiaya göre, bir akaryakıt istasyonunu devralmak isteyen ve belediyeye giden bir vatandaş, Selçuk Erdağı ile görüştü. Görüşme sonunda bir kâğıda 40 bin dolar yazan Erdağı, vatandaşa uzattı. Kâğıda yazılı rakamın ne olduğunu anlayamayan vatandaş, "Bu ne?" diye sorunca, Erdağı'nın, "Akaryakıt istasyonu için 40 bin dolar ödeyeceksin. Sonuçta o ruhsatı yenilemen gerekiyor" cevabıyla şoke oldu.







İstediği rüşveti alamayan Erdağı'nın talimatıyla, eski ruhsatla bir süre daha işletilen akaryakıt istasyonunun önüne, araçların girememesi için kaldırım yapıldı. CHP'li belediyenin, kentteki birçok akaryakıt istasyonu işletmecisinden bu yöntemlerle 20'şer bin dolar rüşvet istediği iddia edildi.







PARTİ YÖNETİMİ SKANDALLARI ÖRTBAS ETME PEŞİNDE

Yaşanan onca kaos ve skandala rağmen, sadece CHP Bilecik İl Örgütü bir basın toplantısı düzenleyerek Semih Şahin'e sahip çıkmaya çalıştı. Parti tabanının, birçok yöneticinin yaşananlardan rahatsızlık duymasına ve istifaların ardı ardına gelmesine rağmen, CHP Genel Merkezi, İl Başkanı Metin Yaşar ve yönetimi ile CHP'li Vekil Yaşar Tüzün'ün adeta ölü taklidi yapması, vatandaşların tepkisini çekti.