CHP'li Bilecik Belediyesi'nde bir skandal daha! Rüşvet ekibinden karides vurgunu

KARİDES VURGUNU

CHP'li eski Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "İzmir'den Bilecik'e rüşvet olarak kasa kasa karides yollandı" şeklindeki iddiaları yeni bir vurgunu daha ortaya çıkardı.



'HEDİYE' KARİDES

Rüşvet ekibinin bu kez de yine ruhsat işlemleri karşılığında bir işadamından alınan kasa kasa karidesle vurgun yaptığı belirlendi. Aslen Bilecikli olan ancak uzun yıllardır İzmir'de yaşayan ve turizm işiyle uğraşan A.İ. adlı işadamı, Bilecik'te satın aldığı arsa ve taşınmazlarıyla ilgili belediyede halledilmesi gereken işlemlerin karşılığında, İzmir'den Bilecik'e kasalarla karides yolladı. İddiaya göre, karidesler karayolu üzerinde faaliyet gösteren bir restorana gönderildi. Belediyedeki rüşvet ekibi, restoranda pişirilen karideslerle özel bir ziyafet çekti.