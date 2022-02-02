AK Parti'den İyi Parti'li Yavuz Ağıralioğlu'nun itirafına karşı bomba açıklama: Millet nezdinde karşılıkları yok

Özkan, İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu'nun "Biz olmasak CHP, Cumhur İttifakı'ndan ne kadar oy alabilir?" ifadesine ilişkin çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.
"CUMHUR İTTİFAKI PAZARA KADAR DEĞİL, MEZARA KADAR DEVAM EDECEK"
Cumhur İttifakı'nın, Türk milletinin beka mücadelesini, üretim, istihdam, refah ve büyük Türkiye idealine ulaşma gayretini ortaya koyduğunu belirten Özkan, "Cumhur İttifakı pazara kadar değil, mezara kadar devam edecek olan bir ittifak. Diğer taraftan Cumhur İttifakı'na karşı Kandil ve onun siyasi uzantısı HDP ile ittifak eden Millet İttifakı'nın millet nezdinde karşılığı yok." diye konuştu.
"MİLLET İTTİFAKI'NIN CİDDİ MEŞRUİYET SORUNU VAR"
Ağıralioğlu'nun, Millet İttifakı'nın, bir meşruiyet sorunu ile karşı karşıya olduğunu ifşa ve ilan ettiğini söyleyen Özkan, "Bu sözleriyle bir taraftan İyi Parti'nin gayrimeşru bir ittifak içinde maske vazifesi gördüğünü ve millet nezdinde karşılığı olmayan, ciddi meşruiyet sorunu olan Millet İttifakı'nın adeta iyi yüzü olduğunu ifade etmeye gayret ediyor. Açıkçası bu, CHP'nin başını çektiği ve maalesef Türkiye'yi karanlığa götürme gayreti içerisinde olan bu ittifaka karşı bir eleştiri olsa da İyi Parti'nin yapması gereken bir özeleştiri başlığı da taşıyor." görüşünü paylaştı.
"TERÖR ÖRGÜTÜ UZANTILARIYLA İKTİDARA GELME GAYRETİNDELER"