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    • 02.02.2022 15:32
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    AK Parti'den İyi Parti'li Yavuz Ağıralioğlu'nun itirafına karşı bomba açıklama: Millet nezdinde karşılıkları yok

    İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu'nun itirafını değerlendiren AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, "İyi Parti, gayrimeşru bir ittifak içinde maske vazifesi görüyor." ifadelerini kullandı. Cumhur İttifakı'nın mezara kadar süreceğini belirten Özkan, "HDP ile ittifak eden Millet İttifakı'nın millet nezdinde karşılığı yok" dedi.

    AA
    İyi Parti’li Ağıralioğlu’nun itirafına karşı bomba açıklama

    Özkan, İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu'nun "Biz olmasak CHP, Cumhur İttifakı'ndan ne kadar oy alabilir?" ifadesine ilişkin çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.

    "CUMHUR İTTİFAKI PAZARA KADAR DEĞİL, MEZARA KADAR DEVAM EDECEK"

    Cumhur İttifakı'nın, Türk milletinin beka mücadelesini, üretim, istihdam, refah ve büyük Türkiye idealine ulaşma gayretini ortaya koyduğunu belirten Özkan, "Cumhur İttifakı pazara kadar değil, mezara kadar devam edecek olan bir ittifak. Diğer taraftan Cumhur İttifakı'na karşı Kandil ve onun siyasi uzantısı HDP ile ittifak eden Millet İttifakı'nın millet nezdinde karşılığı yok." diye konuştu.

    "MİLLET İTTİFAKI'NIN CİDDİ MEŞRUİYET SORUNU VAR"

    Ağıralioğlu'nun, Millet İttifakı'nın, bir meşruiyet sorunu ile karşı karşıya olduğunu ifşa ve ilan ettiğini söyleyen Özkan, "Bu sözleriyle bir taraftan İyi Parti'nin gayrimeşru bir ittifak içinde maske vazifesi gördüğünü ve millet nezdinde karşılığı olmayan, ciddi meşruiyet sorunu olan Millet İttifakı'nın adeta iyi yüzü olduğunu ifade etmeye gayret ediyor. Açıkçası bu, CHP'nin başını çektiği ve maalesef Türkiye'yi karanlığa götürme gayreti içerisinde olan bu ittifaka karşı bir eleştiri olsa da İyi Parti'nin yapması gereken bir özeleştiri başlığı da taşıyor." görüşünü paylaştı.

    "TERÖR ÖRGÜTÜ UZANTILARIYLA İKTİDARA GELME GAYRETİNDELER"

        Ağıralioğlu'nun çıkışının, "CHP'nin, Atatürk'ün kurduğu parti olmaktan fersah fersah uzaklaştığını da ifade ettiğini" dile getiren Özkan, "Bu, Türkiye düşmanlarıyla ittifak yapan, terör örgütünün siyasi uzantısını içine alan ve dostlarıyla iktidara gelme gayreti içerisinde olan ittifaka karşı iltifattır." ifadesini kullandı.

        Cumhur İttifakı'nın, Türkiye'nin milli birlik ve beraberliğinin, bölünmez bütünlüğünün, beka mücadelesinin karargahı olduğunu vurgulayan Özkan, şunları kaydetti:

        "İyi Parti'nin, böylesi bir ihanet içerisinde olan ittifaka maske vazifesi görmek suretiyle bütün bu kötülükleri, bütün gayrimeşru durumları perdelemeye çalışmasının bir anlamı yok. Bu anlamda önemli olan İyi Parti'nin öncelikle nereden geldiğini ve nereye gittiğini, kimi temsil ettiğini, Türkiye düşmanlarıyla aynı ittifak içerisinde olmanın ne anlama geldiğini kendi içerisinde de sorgulaması. Bu kapsamda 2023 seçimlerinin, inşallah beka mücadelesi veren, refahını 85 milyona yayma ve paylaştırma gayreti içerisinde olan Cumhur İttifakı'nın başarısı ile sonuçlanacağına inanıyoruz."

        "CHP GENEL BAŞKANI YALAN ÜRETEN BİR BAŞKAN HALİNE GELMİŞ"

        AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, "CHP Genel Başkanı yalan üreten bir başkan, CHP yalan üreten bir merkez haline gelmiş." dedi.

            Katırcıoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün partisinin grup toplantısındaki konuşmasında, şehit annesi olduğunu ifade ettiği Berfin Tolunhan'ın iddialarına yer verdiğini anımsattı. Tolunhan'ın iddiaları üzerine yaptıkları araştırmada şehit ve gazi veri tabanında Tolunhan soyadlı şehit, şehit yakını, gazi, gazi yakınına rastlamadıklarını belirten Katırcıoğlu, yaptıkları taramalarda diğer kurumlarda da Tolunhan soyadında bir kaydın olmadığını tespit ettiklerini anlattı.

            CHP'nin her gün bir konuda yalan söylediğini ifade eden Katırcıoğlu, "CHP Genel Başkanı yalan üreten bir başkan, CHP yalan üreten bir merkez haline gelmiş. Şehitlik makamı üzerinden böyle bir şey yapmak kimin aklına gelir? Siyaset yapacağım derken 'Şehitlerime sahip çıkmıyor.' diyerek devleti mi yıpratmak istiyorsun? Devleti küçük ve aciz mi göstermek istiyorsun? Ne yapmak istiyorsun, amacın nedir?" diye konuştu.

            Katırcıoğlu, her gün bir yalana cevap vermekten milletvekili olarak görevlerini yerine getiremediklerini belirterek Kılıçdaroğlu'na "Her lafın başı 'beşli çete' diyerek yerden yere vurduğunuz firmalara taşeronluk yapan il başkanlarınız var mı, yok mu?" sorusunu yönetti.

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            İyi Parti’li Ağıralioğlu’nun itirafına karşı bomba açıklama
            Haberler Güncel AK Parti'den İyi Parti'li Yavuz Ağıralioğlu'nun itirafına karşı bomba açıklama: Millet nezdinde karşılıkları yok
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