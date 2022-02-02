AK Parti'den İyi Parti'li Yavuz Ağıralioğlu'nun itirafına karşı bomba açıklama: Millet nezdinde karşılıkları yok

Ağıralioğlu'nun, Millet İttifakı'nın, bir meşruiyet sorunu ile karşı karşıya olduğunu ifşa ve ilan ettiğini söyleyen Özkan, "Bu sözleriyle bir taraftan İyi Parti'nin gayrimeşru bir ittifak içinde maske vazifesi gördüğünü ve millet nezdinde karşılığı olmayan, ciddi meşruiyet sorunu olan Millet İttifakı'nın adeta iyi yüzü olduğunu ifade etmeye gayret ediyor. Açıkçası bu, CHP'nin başını çektiği ve maalesef Türkiye'yi karanlığa götürme gayreti içerisinde olan bu ittifaka karşı bir eleştiri olsa da İyi Parti'nin yapması gereken bir özeleştiri başlığı da taşıyor." görüşünü paylaştı.

"TERÖR ÖRGÜTÜ UZANTILARIYLA İKTİDARA GELME GAYRETİNDELER"