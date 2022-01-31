Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 31.01.2022 22:08
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 31.01.2022 22:18
    ABONE OL

    CHP'li Faik Öztrak Millet İttifakı'ndaki çatlağı iki cümleyle geçiştirdi! Ağıralioğlu'nun sözleri farklı değerlendirmeymiş

    CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Merkez Yönetim Kurulu toplantısının ardından çeşitli açıklamalarda bulundu. Öztrak'a konuşması sırasında İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu'nun "Biz olmasak mesela CHP ne kadar oy alabiliyor Cumhur İttifakı'ndan" sözleri hatırlatıldı. Öztrak, bu sözleri farklı değerlendirme olabilir diyerek geçiştirdi.

    Öztrak Millet İttifakı’ndaki çatlağı görmezden geldi

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Bu ülkeye demokrasi gelecekse yolu Diyarbakır'dan geçer" sözlerine tepki gösteren İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, "Biz olmasak mesela CHP ne kadar oy alabiliyor Cumhur İttifakı'ndan" demişti.

    Bugün partisinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının ardından açıklamalarda bulunan CHP Sözcüsü Öztrak, Ağıralioğlu'nun söz konusu çıkışını da değerlendirdi.

    AĞIRALİOĞLU'NUN SÖZLERİNİ GEÇİŞTİRMEKLE YETİNDİ
    İttifak olarak herkesin özgürce fikirlerini ifade etmesi için mücadele ettiklerini belirten Öztrak, "Hepimizin farklı değerlendirmeleri olabilir. Biz CHP olarak herkesin oyuna talibiz" diye konuştu.

        Açıklamalarına devam eden Öztrak, "Genel başkanımız helalleşmek için toplumun barışması, kucaklaşması için 'Ben ateşten gömleği giydim' diye boşuna söylemiyor. Biz bu ülkede kavgayı bitirmeye talibiz." dedi.

        YAVUZ AĞIRALİOĞLU'NUN SÖZLERİ MİLLET İTTİFAKI'NDAKİ ÇATLAĞI GÖSTERDİ
        Ağıralioğlu'nun, "Biz olmasak mesela CHP ne kadar oy alabiliyor Cumhur İttifakı'ndan? 20 yıllık AK Parti galibiyet serisi bizimle bozuldu. Sağ seçmen maalesef kızınca sola oy vermiyor. Sol kızınca sağa verebiliyor. Bir büyük satranç. Herkes ve her şey devrede." şeklinde konuşması Millet İttifakı'ndaki çatlağı gözler önüne sermişti.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        HDP’den ’kürtçe yasaklandı’ provokasyonu!
        Haberler Güncel CHP'li Faik Öztrak Millet İttifakı'ndaki çatlağı iki cümleyle geçiştirdi! Ağıralioğlu'nun sözleri farklı değerlendirmeymiş
            SON DAKİKA