CHP'li Faik Öztrak Millet İttifakı'ndaki çatlağı iki cümleyle geçiştirdi! Ağıralioğlu'nun sözleri farklı değerlendirmeymiş

AĞIRALİOĞLU'NUN SÖZLERİNİ GEÇİŞTİRMEKLE YETİNDİ

İttifak olarak herkesin özgürce fikirlerini ifade etmesi için mücadele ettiklerini belirten Öztrak, "Hepimizin farklı değerlendirmeleri olabilir. Biz CHP olarak herkesin oyuna talibiz" diye konuştu.