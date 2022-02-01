CHP'li Faik Öztrak 2023 adayını açıkladı, İmamoğlu ve Yavaş'a kapıyı kapadı: "Cumhurbaşkanı adayım Kılıçdaroğlu"





Öztrak, gönlünden geçen adayı açıkladı.

"GENEL BAŞKANIMI GÖRMEK İSTERİM"

KRT TV canlı yayınında konuşan Öztrak, "Bana sorarsanız ben kendi genel başkanımı orada görmek isterim. Parti Sözcüsü olarak konuşmuyorum, sadece Faik Öztrak olarak ben orada genel başkanımı görmek isterim" diye konuştu.