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    • 02.02.2022 00:18
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    • 02.02.2022 00:40
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    CHP'li Faik Öztrak 2023 adayını açıkladı, İmamoğlu ve Yavaş'a kapıyı kapadı: "Cumhurbaşkanı adayım Kılıçdaroğlu"

    Cumhuriyet Halk Partisi'nde 2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala saflar 'Kemalciler' ve 'Ekremciler' olarak ikiye ayrılmış vaziyette. Seçim için hala bir adayın açıklanmaması parti içindeki ve Millet İttifakı'ndaki krizi gözler önüne sererken CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a kapıyı kapatarak gönlünden geçen adayın Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu söyledi.

    Cumhurbaşkanı adayım Kılıçdaroğlu

    2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala Cumhuriyet Halk Partisi'nde ve CHP'ye yakın medyada kılıçlar çekilmiş vaziyette.

    Kaosun hakim olduğu parti ortamında saflar 'Kemalciler' ve 'Ekremciler' olarak ikiyi ayrılmışken CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan bomba bir açıklama geldi.



    Öztrak, gönlünden geçen adayı açıkladı.

    "GENEL BAŞKANIMI GÖRMEK İSTERİM"
    KRT TV canlı yayınında konuşan Öztrak, "Bana sorarsanız ben kendi genel başkanımı orada görmek isterim. Parti Sözcüsü olarak konuşmuyorum, sadece Faik Öztrak olarak ben orada genel başkanımı görmek isterim" diye konuştu.



    ÇATI ADAY YORUMU
    İYİ Parti'nin gündeminde olduğu konuşulan çatı adayla ilgili soruya ise Öztrak, 'Liderler kendi aralarında bunları konuşuyordu. Bununla ilgili açıklamayı partilerin genel başkanları yapar' ifadelerini kullandı.



        KILIÇDAROĞLU, EKREM VE MANSUR'A ADAYLIK KAPISINI KAPATMIŞTI
        CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Belediyeleri kaybedemeyiz" diyerek adaylık için adı geçen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'a kapıyı kapatmıştı.



        AKŞENER'İN TERCİHİ İMAMOĞLU
        İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise, katıldığı bir törende, adaylık için İmamoğlu'nu işaret ederek, "Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde lazımsınız." demişti.


        Kılıçdaroğlu'nun son zamanlarda yaptığı gaflar ve gündeme getirdiği asılsız iddialar, kendisine parti içerisinden 'bir operasyon çekildiğini' gündeme getirmişti.
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