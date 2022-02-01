CHP'li Faik Öztrak 2023 adayını açıkladı, İmamoğlu ve Yavaş'a kapıyı kapadı: "Cumhurbaşkanı adayım Kılıçdaroğlu"

2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala Cumhuriyet Halk Partisi'nde ve CHP'ye yakın medyada kılıçlar çekilmiş vaziyette.
Kaosun hakim olduğu parti ortamında saflar 'Kemalciler' ve 'Ekremciler' olarak ikiyi ayrılmışken CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan bomba bir açıklama geldi.
Öztrak, gönlünden geçen adayı açıkladı.
"GENEL BAŞKANIMI GÖRMEK İSTERİM"
KRT TV canlı yayınında konuşan Öztrak, "Bana sorarsanız ben kendi genel başkanımı orada görmek isterim. Parti Sözcüsü olarak konuşmuyorum, sadece Faik Öztrak olarak ben orada genel başkanımı görmek isterim" diye konuştu.
ÇATI ADAY YORUMU
İYİ Parti'nin gündeminde olduğu konuşulan çatı adayla ilgili soruya ise Öztrak, 'Liderler kendi aralarında bunları konuşuyordu. Bununla ilgili açıklamayı partilerin genel başkanları yapar' ifadelerini kullandı.