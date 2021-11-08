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    • 08.11.2021 15:50
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    • 08.11.2021 16:36
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    İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın şehit ailesine küfrüne suspus olanların öteki yüzü! Kendilerinden olanlara nasıl tepki vermişler!

    Bingöl’de şehit ailesine küfreden İYİ Partili Lütfü Türkkan’ın hadsizliğine karşı Türkiye ayağa kalktı. 81 ilde tepki açıklamaları ve protestoları yapıldı. Hükümet kanadından da Türkkan’ın hadsiz sözlerine tepki yağdı. Tüm bu gelişmeler yaşanırken milliyetçiyim diye geçinen hatta ‘bacı’ kelimesini hemen her konuşmasında geçiren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in üç maymunu oynaması dikkat çekti. Bazı isimler ise Türkkan’ı savunmaktan geri kalmadı. Şehit ailesine küfre susan ve Türkkan’ı savunan kişilerin geçmişte kadın hakları savunuculuğuna soyundukları akıllara geldi.

    takvim.com.tr
    Özel haber

    İYİ Partili Lütfü Türkkan, Bingöl'de Meral Akşener'in HDP ile yakınlığına ve "Demirtaş'ı kahvaltıya davet etmesi"ne tepki gösteren şehit ailesine küfür etmiş, skandalın ardından tüm Türkiye ayağa kalkmıştı. Türkkan'ın küfrüne 'bacı' kelimesini dilinden düşürmeyen Meral Akşener tek kelime etmezken bazı İYİ Partili milletvekilleri savunmuştu.

    İYİ PARTİLİ DERVİŞOĞLU 'AFFEDİLECEK' SİNYALİNİ VERMİŞTİ
    İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu dün yaptığı açıklamada adeta Türkkan'a kalkan olmuştu. Ahlaksız sözleri basite indirgeyen Dervişoğlu şöyle konuşmuştu:

    İYİ Parti'nin yetkili bir sözcüsü olarak bu özür toplumu tatmin etmediyse ben de partim adına özür diliyorum. Olmaması gereken, yaşanmaması gereken bir şey.

    TÜRKKAN'IN KÜFRÜNE 'PROVOKASYON' DEDİ
    Evet orta yerde bir provokasyon söz konusu. Biz gittiğimiz her yerde bu tür provokatif girişimlere karşı azami ölçüde tedbirliyiz. Birçok sıkıntıları da yaşıyoruz. Yandaş medyanın muhabirleri, hükümete yakın ajansların birtakım muhabirleri birtakım kurgular yapıyorlar. Bunlar hoş şey değil. İktidar partisi, iktidar kanadı bunu yapıyor. Biz de kendimizi zaman zaman kontrol etme kabiliyetimizi yitirmiş oluyoruz.

    Ülkemizi korumak uğruna şehit olan kahramanımızın ailesine küfretme hadsizliğini gösteren İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'a göstermelik bir görevden alınma uygulandı.

    ESKİ PAYLAŞIMLAR ORTAYA ÇIKTI
    Türkkan'ı savunan ve skandala sessiz kalanların eski paylaşımları ise samimiyetsizliği gözler önüne serdi.

        3 MAYMUNU OYNAYAN AKŞENER KENDİSİNE HAKARET İÇİN BAKIN NE YAZMIŞ!
        Milliyetçi olarak geçinen partisinin Grup Başkanvekili şehit ailesine ağza alınmayacak sözler kullanırken üç maymunu oynayan Meral Akşener, geçmişte kendisi ile ilgili şu tweeti atmıştı:

        Namusuma laf eden olmadı. Edilse idi gereğini yapmak eşime ve ağabeyime düşerdi. (Oğlum küçüktü) Bizim aile töresi böyle işler muhteremler

        BUGÜN TÜRKKAN'I SAVUNAN GEÇMİŞTE BACI EDEBİYATI YAPMIŞ!
        Bir diğer Türkkan savunucusu Sevilay Yılman, dün katıldığı programda "Lütfü bey çok beyefendi bir insan. İyi bir insan, kibar bir insan. Şöyle bir laf vardır 'Söz ağızdan çıkana kadar senindir, çıktıktan sonra herkesin.' Orada öfkesine yenik düşmüş belli ki." sözlerini sarf etti.

        Yılman'ın Aralık 2013'teki tweetinde "Bir kadına aşağılıkça küfür ya da hakaret edenlerin annesi eşi bacısı kızı yok mu ya? Aynı şey onların annesine kızına eşine yapılsa nolur?" paylaşımını yapmıştı.

        ŞEHİT AİLESİNE KÜFRE SUS, PKK'NIN SİYASİ UZANTISI HDP'Lİ SELAHATTİN DEMİRTAŞ'IN KARISI İÇİN TEPKİ GÖSTER
        Bir diğer yandan İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın aşağılık küfrüne ortağı CHP'den de ses çıkmadı.

        Bir zamanlar MHP'de olan ancak şuan yolsuzluk, rüşvet ve ihale vurgunu ile sık sık gündeme gelen Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin CHP'li Başkanı Mansur Yavaş da şehit ailesine küfrü yuttu. Ancak aynı Yavaş, Haziran 2020'de PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin eski Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş hakkında tweet atmıştı. İşte o tweet:

        Sayın Başak Demirtaş'a kadın kimliği üzerinden yapılan çirkin ve ahlak dışı paylaşımı kınıyorum. Kadına yönelik şiddet ikliminin hakim olduğu günümüzde kadınlara her türlü saldırının karşısında olacağız
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        Utanmazlığın bu kadarı!
        Haberler Güncel İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın şehit ailesine küfrüne suspus olanların öteki yüzü! Kendilerinden olanlara nasıl tepki vermişler!
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