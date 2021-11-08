İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın şehit ailesine küfrüne suspus olanların öteki yüzü! Kendilerinden olanlara nasıl tepki vermişler!

3 MAYMUNU OYNAYAN AKŞENER KENDİSİNE HAKARET İÇİN BAKIN NE YAZMIŞ!

Milliyetçi olarak geçinen partisinin Grup Başkanvekili şehit ailesine ağza alınmayacak sözler kullanırken üç maymunu oynayan Meral Akşener, geçmişte kendisi ile ilgili şu tweeti atmıştı:

Namusuma laf eden olmadı. Edilse idi gereğini yapmak eşime ve ağabeyime düşerdi. (Oğlum küçüktü) Bizim aile töresi böyle işler muhteremler