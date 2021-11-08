İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın şehit ailesine küfrüne suspus olanların öteki yüzü! Kendilerinden olanlara nasıl tepki vermişler!

İYİ Partili Lütfü Türkkan, Bingöl'de Meral Akşener'in HDP ile yakınlığına ve "Demirtaş'ı kahvaltıya davet etmesi"ne tepki gösteren şehit ailesine küfür etmiş, skandalın ardından tüm Türkiye ayağa kalkmıştı. Türkkan'ın küfrüne 'bacı' kelimesini dilinden düşürmeyen Meral Akşener tek kelime etmezken bazı İYİ Partili milletvekilleri savunmuştu.
İYİ PARTİLİ DERVİŞOĞLU 'AFFEDİLECEK' SİNYALİNİ VERMİŞTİ
İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu dün yaptığı açıklamada adeta Türkkan'a kalkan olmuştu. Ahlaksız sözleri basite indirgeyen Dervişoğlu şöyle konuşmuştu:
İYİ Parti'nin yetkili bir sözcüsü olarak bu özür toplumu tatmin etmediyse ben de partim adına özür diliyorum. Olmaması gereken, yaşanmaması gereken bir şey.
TÜRKKAN'IN KÜFRÜNE 'PROVOKASYON' DEDİ
Evet orta yerde bir provokasyon söz konusu. Biz gittiğimiz her yerde bu tür provokatif girişimlere karşı azami ölçüde tedbirliyiz. Birçok sıkıntıları da yaşıyoruz. Yandaş medyanın muhabirleri, hükümete yakın ajansların birtakım muhabirleri birtakım kurgular yapıyorlar. Bunlar hoş şey değil. İktidar partisi, iktidar kanadı bunu yapıyor. Biz de kendimizi zaman zaman kontrol etme kabiliyetimizi yitirmiş oluyoruz.
Ülkemizi korumak uğruna şehit olan kahramanımızın ailesine küfretme hadsizliğini gösteren İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'a göstermelik bir görevden alınma uygulandı.
ESKİ PAYLAŞIMLAR ORTAYA ÇIKTI
Türkkan'ı savunan ve skandala sessiz kalanların eski paylaşımları ise samimiyetsizliği gözler önüne serdi.