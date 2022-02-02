Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından Kemal Kılıçdaroğlu'nun "YHT ihalesi" yalanına yanıt

2- HAZİNE'NİN 2020 YILINDAKİ İHALENİN "KEFİLİ" OLDUĞU İFADESİ YALANDIR:

2018 yılında ihale edilen proje, kamu öz kaynaklarından (Hazine tarafından) karşılanacaktı.

2020 yılındaki ihale ise 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Kanunu kapsamında 'Hazine Dış Borçlanması' ile finanse edilerek, Bakanlığımızın birimi olan Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü'nce yapılmıştır. Her iki kurum da Devlet'imizin iki önemli unsuru olmakla beraber, kaynak, yine devlet kurumu olan Hazine'dir. Öte yandan uygun borçlanma imkânı sunan, dış kredi kullanılarak yapımı mümkün olan bu tür işlerdeki kredi anlaşmalarında Hazine, garantör değil, borçlu sıfatıyla yer almaktadır. Kredi koşulları ve müzakereleri Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca yürütülmüş ve çok uygun şartlarda, uzun vadeli ve düşük faizli proje kredisi temin edilmiştir.

Kamu yatırımlarının dış kredi ile hayata geçirilmesindeki kredi sürecini müteahhit firmalar değil, Hazine yürütür ve uygun bulduğu krediyi kendisi kullanır. Bu, Devlet işleyişine dair temel bir bilgidir. Bu bilgiye haiz olmadan yapılan suçlamalar da tespit değil, kötü niyet taşır.

3- SADECE BU PROJEYE MÜNHASIR; YÜKLENİCİ FİRMANIN DEĞİL, HAZİNE'NİN DÖVİZLE BORÇLANDI İFADESİ YALANDIR:

2022 Yılı Yatırım Programı'nda 3.134 proje bulunmaktadır. Bunların toplam proje tutarı 1.778 trilyon TL'dir. Projelerin 371 milyar TL'lik bölümü Dış Finansman enstrümanları kullanılarak hayata geçirilmektedir.

Kamu idarelerinin, Yatırım Programındaki projelerinin finansmanını temin yükümlülüğü Hazine ve Maliye Bakanlığı'na aittir. Yani, Dış Finansmanlı tüm projeler için proje kredileri Hazine tarafından borçlanılır. Bu Yasa'dan kaynaklı durum, yine temel bir bilgidir.

Ayrıca yüklenicinin, Hazine'nin yerine geçerek finans anlaşmasını imzalaması gibi bir durum da söz konusu değildir.

Her ne kadar Hazine, uluslararası finans kuruluşlarından dövizle borçlansa da işbu demiryolu projelerimizdeki sözleşmeler Türk Lirası bedelle düzenlenmiştir ve ödemeler, yüklenicilere TL olarak yapılmaktadır.