İyi Parti'den, skandalı ortaya çıkaran eski başkanına ceza: Sürekli hakir görüp, çingen, aptal, ayak takımı diyerek küçümsüyorlardı

Osman Dinçer savunmasında, "Eski ilçe başkanı olarak üye yaptığım birçoğu fakir ve gariptir. Bu üyelerimize Mehmet Hanifi Korkmaz ve ekibi sürekli olarak hakir görüp, çingen, aptal, ayak takımı diyerek küçümsüyorlardı. Benim istifamdan sonra bu arkadaşlarımızdan izin almadan tekrar üye kaydı yapmışlar. Ben de şerefli insanların neden şerefleriyle oynadınız, madem üye yapacaktınız demek istedim. Fakat telefonum şerefsiz yazmış. Telefonumun hatası nedeniyle oldu. Bunu görünce sosyal medya hesabından kaldırdım. Yazdıklarım tamamen benim sayfama aittir" dedi.

Mehmet Hanifi Korkmaz

SKANDALI ORTAYA ÇIKARDI, CEZA ALDI