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    • 02.02.2022 09:38
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    • 02.02.2022 09:48
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    İyi Parti'den, skandalı ortaya çıkaran eski başkanına ceza: Sürekli hakir görüp, çingen, aptal, ayak takımı diyerek küçümsüyorlardı

    Konya’nın Kulu ilçesinde İyi Parti İlçe Teşkilatının izinsiz olarak yaptığı üye kaydı skandalını ortaya çıkartan eski başkan Osman Dinçer’e (55) ‘hakaret’ suçundan bin 300 TL adli para cezası verildi. Dinçer İyi Parti'ye, "Eski ilçe başkanı olarak üye yaptığım birçoğu fakir ve gariptir. Bu üyelerimize Mehmet Hanifi Korkmaz ve ekibi sürekli olarak hakir görüp, çingen, aptal, ayak takımı diyerek küçümsüyorlardı. Benim istifamdan sonra bu arkadaşlarımızdan izin almadan tekrar üye kaydı yapmışlar." tepkisini gösterdi.

    İyi Parti’den, skandalı ortaya çıkaran eski başkanına ceza

    İyi Parti Kulu İlçe Teşkilatında geçtiğimiz yıl ortaya çıkan izinsiz üye skandalını ortaya çıkaran eski başkan Osman Dinçer'e, yeni başkan Mehmet Hanifi Korkmaz'a (68) sosyal medya üzerinde hakarette bulunduğu gerekçesiyle dava açıldı.

    "ÇİNGEN, APTAL, AYAK TAKIMI DİYEREK KÜÇÜMSÜYORLARDI"

    Osman Dinçer savunmasında, "Eski ilçe başkanı olarak üye yaptığım birçoğu fakir ve gariptir. Bu üyelerimize Mehmet Hanifi Korkmaz ve ekibi sürekli olarak hakir görüp, çingen, aptal, ayak takımı diyerek küçümsüyorlardı. Benim istifamdan sonra bu arkadaşlarımızdan izin almadan tekrar üye kaydı yapmışlar. Ben de şerefli insanların neden şerefleriyle oynadınız, madem üye yapacaktınız demek istedim. Fakat telefonum şerefsiz yazmış. Telefonumun hatası nedeniyle oldu. Bunu görünce sosyal medya hesabından kaldırdım. Yazdıklarım tamamen benim sayfama aittir" dedi.

    Mehmet Hanifi Korkmaz

    SKANDALI ORTAYA ÇIKARDI, CEZA ALDI

    Mahkeme Osman Dinçer'e 'hakaret' suçundan 65 gün cezasını bin 300 TL adli para cezasına çevirdi. Ayrıca, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ve 5 yıl süreyle denetime tabi tutulmasına karar verildi.

        Sabah'a konuşan Osman Dinçer, "Onlar sahte üye yaptığı halde ceza almadılar. Ben telefonumun hatalı yazması nedeniyle ve hemen kaldırmama rağmen adli para cezası aldım" dedi.

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        Haberler Güncel İyi Parti'den, skandalı ortaya çıkaran eski başkanına ceza: Sürekli hakir görüp, çingen, aptal, ayak takımı diyerek küçümsüyorlardı
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