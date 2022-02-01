AYM, HDP'li Meral Danış Beştaş'ın ihlal başvurusunu reddetti! Terör örgütü PKK'nın kuruluş yıl dönümü etkinliğine katılmıştı...

AYM'nin kararında, Beştaş'ın, ağaç dikme eyleminin gerçekleştirildiği evin terör örgütünün kuruluş ilanının yapıldığı ev olduğu ve ziyaret tarihinin söz konusu terör örgütünün kurulduğu tarihe denk geldiğini bilmediği yönündeki savunmasına, terör örgütünün kuruluş yıl dönümü sebebiyle yapılması amaçlanan kutlamalara yönelik önceki çağrı ve mesajlar ile başvuranın siyasi kişiliğinin dikkate alınarak itibar edilmediği kaydedildi.
PKK'nın şiddet yöntemini benimseyen bir terör örgütü olduğuna işaret edilen kararda, şu değerlendirmeye yer verildi:
"Somut olayda bahsi geçen terör örgütü, son kırk yılda Türkiye'nin her bölgesinde yaşanan ağır şiddet hareketlerinin failidir. Bu terör örgütü bir fikrin şiddet yöntemleriyle gerçekleştirilmesinin gerekli olduğu düşüncesinin somut sembolüdür. Anayasa Mahkemesi doğrudan veya dolaylı olarak bu örgütü övmek, desteklemek veya yüceltmek ile cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlere başvurmayı teşvik etmek arasında bir mesafe olmadığı düşüncesindedir. Anayasa Mahkemesi, bu terör örgütünün kurulduğu köyde ve kuruluş tarihinde gelenekselleştirilmeye çalışıldığı anlaşılan etkinlikler kapsamında başvurucunun eyleminin tarihsel ve mekansal simgeler üzerinden terörizmi övme niteliğinde olduğu kanaatindedir."
Başvuru dosyasına sunulan bilgi ve belgelerden söz konusu etkinliğin barışçıl olmadığı, etkinlikte başvurucunun bir şiddet olayına karıştığının ise tespit edilmediği aktarılan kararda, "Terör örgütlerine önce sempatizan ve daha sonra destekçi ve üye olunması sürecinde propagandanın önemli bir işlevi vardır." tespiti yer aldı.
TERÖR ÖRGÜTÜ PKK TARAFTARLARINA ŞİDDETE BAŞVURMANIN HAKLI OLDUĞU MESAJI VERDİ