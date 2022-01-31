MLKP ile PKK/YPG arasındaki iş birliği teslim olan teröristin ifadesinde: Bir parçası halinde faaliyet yürütmektedir

Yurt içinde özellikle güvenlik güçlerini ve sivil halkı hedef alan saldırılarda ortak hareket ettiği bilinen terör örgütleri MLKP ve PKK/YPG'nin yurt dışındaki iş birliği de ikna çalışmaları sonucu 25 Aralık 2021'de Habur Kara Hudut Kapısında güvenlik güçlerine teslim olan MLKP'li terörist F.Ş'nin ifadesine yansıdı.
F.Ş, Suriye'de terör örgütü MLKP'nin kamplarına götürüldüğünü belirterek, çatışma bölgelerine MLKP flaması ile katıldığını ancak kendilerinden sorumlu olan teröristin PKK/YPG mensubu olduğu bilgisini paylaştı.
FİGEN YÜKSEKDAĞ'IN ETKİSİ
"Terör örgütü MLKP içerisinde eğitim aldığım için YPG içerisinde herhangi bir eğitim almadım." diyen F.Ş, şunları anlattı: