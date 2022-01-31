MLKP ile PKK/YPG arasındaki iş birliği teslim olan teröristin ifadesinde: Bir parçası halinde faaliyet yürütmektedir

"Her iki örgüt birlikte hareket ettiği için eğitim verme gereği duymamış olabilirler. MLKP terör örgütünün Suriye'deki en önemli destekçisi PKK/YPG terör örgütüdür. KCK/PKK/YPG terör örgütüne açıklamaları ve söylemleri ile en çok destek veren partinin Türkiye'de HDP olduğunu biliyorum. MLKP'nin yasal siyasi uzantısı ESP'nin eski başkanı Figen Yüksekdağ'ın HDP'ye katılması sonrasında MLKP'nin de PKK ve HDP etkisi altında olduğunu ve onların söylemlerine göre hareket ettiğini biliyorum. HDP'nin açıklamalarının PKK'nın söylemleri ve ideolojilerinin aynısı olduğunu, hatta HDP içerisindeki siyasetçilerin PKK'nın talimatları doğrultusunda eylemlere katıldığını biliyorum. Yönetim, işleyiş ve diğer tüm bakımlardan belirgin bir fark yoktur. Son dönemde MLKP tamamen PKK terör örgütünün bir parçası olarak faaliyet yürütmektedir."