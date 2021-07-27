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    • 27.07.2021 23:25
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    PKK destekçisi HDP'li Meral Danış Beştaş, AK Parti yüzünden Kürtlerin aşı olmadığını iddia etti

    Bölücü terör örgütü PKK'nın propagandasını yürüten HDP'li Meral Danış Beştaş, doğu illerindeki düşük aşılanmadan dolayı AK Parti'yi suçladı. Yanlış bilgiler veren Beştaş, "Kürt illerinde millet aşı olmuyor. 'Neden aşı olmuyorsunuz' dediğimizde, 'Biz AK Parti'ye ve MHP'ye güvenmiyoruz' diyorlar" sözlerini sarf etti. Geçtiğimiz günlerde Washington’da ABD'lilerle görüşen Beştaş, bölge halkının, "Çip takacaklar, kısırlaştıracaklar" dediğini ileri sürerek bunun sorumlusunu iktidarda buldu. Haberin detayları...

    AK Parti yüzünden Kürtler aşı olmuyor yalanı

    Halkların Demokratik Partisi'nin 28 Haziran-2 Temmuz arasında gizemli Washington ziyaretine katılan HDP'li Meral Danış Beştaş, çeşitli temaslarda bulunmak üzere gittiği Adana'da, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında vatandaşlara uygulanan aşılara ilişkin mesnetsiz açıklamalar yaptı.

    Doğu illerinde aşılama oranlarının oldukça düşük seviyede kalmasını AK Parti'ye bağlayan Beştaş, "Halkın devlete güveni yok" iddasında bulundu.

    BEŞTAŞ'TAN YALAN PROPAGANDA

    Türkiye'de kaosun hakim olduğunu öne süren Beştaş, Diyarbakır, Mardin ve Siirt'ten 'Kürdistan' olarak bahsettiği açıklamasında, "Herkes bir isyan içinde. Kürdistan'da millet aşı olmuyor. Size şaka gibi geliyor. Çünkü devlete güvenmiyorlar. Kürt illerine gidiyoruz, Diyarbakır, Mardin, Siirt... 'Neden aşı olmuyorsunuz' diyoruz, 'Biz AK Parti'ye güvenmiyoruz ki' diyorlar." şeklinde konuştu.

    "'DEVLET ÇİP TAKACAK' DİYORLAR"

    Bölgede yaşananları korkunç olarak niteleyen Beştaş, "İyi bir şeyi bile kabul etmiyor vatandaşlar. 'Çip takacaklar, kısırlaştıracaklar' diyor. O güven olgusu, devlete, iktidara güven duygusu kaybolmuş." ifadelerini kullandı.

    DOĞU İLLERİNDE AŞILAMA ORANLARI ORTALAMANIN OLDUKÇA GERİSİNDE

    Sağlık Bakanlığının 'Türkiye'nin Aşı Tablosu' haritasına göre, ülke genelinde aşılamanın en az olduğu iller, Şanlıurfa, Bitlis, Mardin, Muş, Diyarbakır, Siirt, Batman, Bingöl, Gümüşhane ve Iğdır olarak sıralanıyor.

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