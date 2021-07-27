PKK destekçisi HDP'li Meral Danış Beştaş, AK Parti yüzünden Kürtlerin aşı olmadığını iddia etti

Halkların Demokratik Partisi'nin 28 Haziran-2 Temmuz arasında gizemli Washington ziyaretine katılan HDP'li Meral Danış Beştaş, çeşitli temaslarda bulunmak üzere gittiği Adana'da, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında vatandaşlara uygulanan aşılara ilişkin mesnetsiz açıklamalar yaptı.

Doğu illerinde aşılama oranlarının oldukça düşük seviyede kalmasını AK Parti'ye bağlayan Beştaş, "Halkın devlete güveni yok" iddasında bulundu.

BEŞTAŞ'TAN YALAN PROPAGANDA

Türkiye'de kaosun hakim olduğunu öne süren Beştaş, Diyarbakır, Mardin ve Siirt'ten 'Kürdistan' olarak bahsettiği açıklamasında, "Herkes bir isyan içinde. Kürdistan'da millet aşı olmuyor. Size şaka gibi geliyor. Çünkü devlete güvenmiyorlar. Kürt illerine gidiyoruz, Diyarbakır, Mardin, Siirt... 'Neden aşı olmuyorsunuz' diyoruz, 'Biz AK Parti'ye güvenmiyoruz ki' diyorlar." şeklinde konuştu.

"'DEVLET ÇİP TAKACAK' DİYORLAR"

Bölgede yaşananları korkunç olarak niteleyen Beştaş, "İyi bir şeyi bile kabul etmiyor vatandaşlar. 'Çip takacaklar, kısırlaştıracaklar' diyor. O güven olgusu, devlete, iktidara güven duygusu kaybolmuş." ifadelerini kullandı.

DOĞU İLLERİNDE AŞILAMA ORANLARI ORTALAMANIN OLDUKÇA GERİSİNDE

Sağlık Bakanlığının 'Türkiye'nin Aşı Tablosu' haritasına göre, ülke genelinde aşılamanın en az olduğu iller, Şanlıurfa, Bitlis, Mardin, Muş, Diyarbakır, Siirt, Batman, Bingöl, Gümüşhane ve Iğdır olarak sıralanıyor.