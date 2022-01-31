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    • 31.01.2022 22:03
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    HDP'den 'kürtçe yasaklandı' provokasyonu! Meral Danış Beştaş TBMM'de yalanı sürdürdü...

    Son dakika haberleri... Sosyal medyada belli odakların Kürt vatandaşları tahrik etmek için ortaya attığı 'kürtçe yasaklandı' iddiası yalan çıktı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstiklal Caddesi'nde müzik yapan gruba ilişkin sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımların gerçeği yansıtmadığını bildirirken terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı durumunda bulunan HDP yalanı köpürtmeye devam etti. HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş yalanlanan iddiayı TBMM'ye taşıyarak "kürt düşmanlığı" yapıldığı yalanını ortaya attı. Meral Danış Beştaş, engellendiğini iddia ettiği Kürtçe şarkının bir bölümünü söyledi.

    takvim.com.tr
    HDP’den ’kürtçe yasaklandı’ provokasyonu!

    Sosyal medyada HDP'ye yakın hesapların Kürt vatandaşları tahrik etmek için ort aya attığı "İstiklal Caddesi'nde Kürtçe müzik yasaklandı" iddiası Emniyet tarafından yalanlandı.

    EMNİYET İDDİAYI YALANLADI
    İstanbul Emniyet Müdürlüğü, emniyet güçlerinin Kürtçe olduğu için değil, müzik yapılması için belirlenen nokta olmamasından dolayı gruba müdahale ettiğini duyurdu.

    İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Beyoğlu ilçesindeki İstiklal Caddesi'nde müzik yapılırken oluşan kalabalığın, güzergahta kullanılan tramvay ile ambulans ve itfaiye araçlarının geçişine engel olduğu, vatandaşlardan ve çevredeki işletme sahiplerinden de yoğun şikayetler yapıldığının anlaşıldığı belirtildi.

    "GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR"
    İlgili kurumlarla koordineli olarak yapılan çalışmalarda geçmiş dönemlerde İstiklal Caddesi üzerinde belirlenen noktalarda her türlü müzik yayınına müsaade edildiği hatırlatılan açıklamada, "Ancak sonradan belirlenen noktaların kaldırılması sebebiyle müdahale yapılmıştır. Uygulama nedeniyle Kürtçe'nin yasak olduğuna ilişkin bir algı oluşturulması ve konunun bu şekilde yansıtılmasını esefle karşılıyoruz. Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

    HDP YALANI SÜRDÜRMEYE DEVAM ETTİ
    İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından "Kürtçe yasaklandı" iddiasının yalanlanmasına rağmen HDP yalanı köpürtmeye devam etti.

        BEŞTAŞ YALANI SÜRDÜRMEK İÇİN KÜRTÇE ŞARKI SÖYLEDİ
        HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş yalanlanan iddiayı TBMM'ye taşıyarak "Kürt düşmanlığı" yapıldığı yalanını ortaya attı.

        TBMM'de konuşan Beştaş, "Kürtçe müzik yapan bir grubun şarkı söylemesi engellendi. Bu Kürt düşmanlığının sonucudur." şeklinde asılsız iddialarda bulanarak tahrik oluşturmaya çalıştı. Beştaş, engellendiğini iddia ettiği Kürtçe şarkının bir bölümünü kürsüden söyledi.

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        HDP’den ’kürtçe yasaklandı’ provokasyonu!
        Haberler Güncel HDP'den 'kürtçe yasaklandı' provokasyonu! Meral Danış Beştaş TBMM'de yalanı sürdürdü...
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