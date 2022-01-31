HDP'den 'kürtçe yasaklandı' provokasyonu! Meral Danış Beştaş TBMM'de yalanı sürdürdü...

Sosyal medyada HDP'ye yakın hesapların Kürt vatandaşları tahrik etmek için ort aya attığı "İstiklal Caddesi'nde Kürtçe müzik yasaklandı" iddiası Emniyet tarafından yalanlandı.
EMNİYET İDDİAYI YALANLADI
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, emniyet güçlerinin Kürtçe olduğu için değil, müzik yapılması için belirlenen nokta olmamasından dolayı gruba müdahale ettiğini duyurdu.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Beyoğlu ilçesindeki İstiklal Caddesi'nde müzik yapılırken oluşan kalabalığın, güzergahta kullanılan tramvay ile ambulans ve itfaiye araçlarının geçişine engel olduğu, vatandaşlardan ve çevredeki işletme sahiplerinden de yoğun şikayetler yapıldığının anlaşıldığı belirtildi.
"GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR"
İlgili kurumlarla koordineli olarak yapılan çalışmalarda geçmiş dönemlerde İstiklal Caddesi üzerinde belirlenen noktalarda her türlü müzik yayınına müsaade edildiği hatırlatılan açıklamada, "Ancak sonradan belirlenen noktaların kaldırılması sebebiyle müdahale yapılmıştır. Uygulama nedeniyle Kürtçe'nin yasak olduğuna ilişkin bir algı oluşturulması ve konunun bu şekilde yansıtılmasını esefle karşılıyoruz. Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır." ifadeleri kullanıldı.
HDP YALANI SÜRDÜRMEYE DEVAM ETTİ
İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından "Kürtçe yasaklandı" iddiasının yalanlanmasına rağmen HDP yalanı köpürtmeye devam etti.