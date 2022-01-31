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    • 31.01.2022 15:52
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    Terörist sözlüsü HDP'li Semra Güzel hakkında son dakika gelişmesi!

    Son dakika haberi... TBMM Hazırlık Komisyonu, HDP'li Semra Güzel'in sözlü savunmasını almak üzere Çarşamba günü tekrar toplanacak. Güzel savunmasını yapmak üzere kendisinin yerine başka bir HDP'li milletvekilini tayin edecek.

    Terörist aşığı HDP’li Semra hakkında flaş gelişme

    TBMM Hazırlık Komisyonu, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması hakkında hazırlanan iki ayrı Cumhurbaşkanlığı tezkeresini görüşmek için toplandı.

    AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can'ın başkanlığında toplanan ve başında foto muhabirlerinin çekim yapmasına müsaade edilen komisyon toplantısı, daha sonra basına kapalı gerçekleştirildi.

    Ramazan Can, yaklaşık 1 saat süren komisyon toplantısının sonunda basın mensuplarına yaptığı açıklamada, sürecin normal şekilde ilerlediğini ve komisyonun Çarşamba günü saat 14.00'te tekrar toplanacağını açıkladı.

    Çarşamba günkü oturumda Güzel'in yerine bir başka milletvekilinin savunma yapabileceğini ifade eden Can, "Biz resmi tebligatımızı yaptık. Hem TBMM internet adresinden hem de bizzat danışmanına elden tebligatı yapılmıştır. Savunma hakkı kutsaldır. Çarşamba günü saat 14.00'te Hazırlık Komisyonu üyesi olmayan bir milletvekilini görevlendirerek yetki verirse kendisini dinleyeceğiz, savunmasını alacağız." dedi.

    AŞKININ YANINA DAĞA KOŞTU
    Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında merkeze bağlı Akçalı köyü kırsalında 29 Nisan 2017'de etkisiz hale getirilen 4 teröristten Volkan Bora'nın cep telefonunda yapılan incelemede çeşitli fotoğraflara ulaşıldı.

    Fotoğraflarda etkisiz hale getirilen terörist Volkan Bora'nın HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel ile terör kampında çekilmiş çeşitli kareleri yer alıyor.

        Üniversiteden tanıştıkları öğrenilen Semra Güzel'in tıp, PKK'lı terörist Volkan Bora'nın iletişim fakültesi mezunu olduğu, teröristin bir süre KHK ile kapatılan Dicle Haber Ajansında muhabirlik yaptıktan sonra örgüte katıldığı, fotoğrafın da muhtemelen Kuzey Irak'taki kamplarda çekildiği belirtildi.

        Semra Güzel, 24 Haziran 2018'de milletvekili seçilmişti.

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