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    • 31.01.2022 16:00
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    • 31.01.2022 16:08
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    Mahkemede hakime parmak sallayan Pervin Buldan için İzmir'de açılan soruşturma dosyası, Ankara'ya gönderildi

    Halkların Demokratik Partisi Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın, Deniz Poyraz'ın partisinin il binasına yönelik saldırıda öldürülmesi olayına ilişkin davanın görüldüğü mahkemenin heyetine yönelik sözleri üzerine açılan soruşturmada, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı hazırladığı dosyayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi. Dosyaya, Buldan'ın yaptığı konuşma sırasında, duruşmayı izleyenlerce çekilmiş ve sosyal medyada paylaşılan görüntüleri de eklendi.

    AA
    Parmak sallayan Buldan’ın dosyası Ankara’ya gönderildi

    İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Pervin Buldan'ın, İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada heyete yönelik sözleri nedeniyle başlatılan soruşturmada, delilleri toplayarak dosyayı tamamladı.

    Dosyaya, Buldan'ın yaptığı konuşma sırasında, duruşmayı izleyenlerce çekilmiş ve sosyal medyada paylaşılan görüntüleri de eklendi.

    BULDAN, HAKİME PARMAĞINI SALLAYARAK BAĞIRMIŞTI

    Görüntülerde, Buldan'ın mahkeme heyetinin adil yargılama yapmasını etkilemeye teşebbüs mahiyetinde söz ve davranışlarda bulunduğu, sağ el işaret parmağını da sallayarak heyetin saygınlığını rencide etmeye yönelik ifadeler kullandığı kaydedildi.
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        Haberler Güncel Mahkemede hakime parmak sallayan Pervin Buldan için İzmir'de açılan soruşturma dosyası, Ankara'ya gönderildi
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