Mahkemede hakime parmak sallayan Pervin Buldan için İzmir'de açılan soruşturma dosyası, Ankara'ya gönderildi

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Pervin Buldan'ın, İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada heyete yönelik sözleri nedeniyle başlatılan soruşturmada, delilleri toplayarak dosyayı tamamladı.
Dosyaya, Buldan'ın yaptığı konuşma sırasında, duruşmayı izleyenlerce çekilmiş ve sosyal medyada paylaşılan görüntüleri de eklendi.
BULDAN, HAKİME PARMAĞINI SALLAYARAK BAĞIRMIŞTI
Görüntülerde, Buldan'ın mahkeme heyetinin adil yargılama yapmasını etkilemeye teşebbüs mahiyetinde söz ve davranışlarda bulunduğu, sağ el işaret parmağını da sallayarak heyetin saygınlığını rencide etmeye yönelik ifadeler kullandığı kaydedildi.