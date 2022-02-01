Son dakika: Dışişleri Bakanlığı: Myanmar'da sivillere şiddetin durdurulması çağrısında bulunuyoruz

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Myanmar'da 1 Şubat 2021 tarihinde gerçekleştirilen askeri darbenin birinci yıl dönümünde ülkedeki durumun vahametini sürdürmesinden endişe duyulduğu kaydedildi. Türkiye'nin ilkesel olarak her türlü darbeye ve askeri müdahaleye karşı olduğu vurgulanarak, "Daha önce çeşitli vesilelerle ifade ettiğimiz üzere, ülkede barış ve istikrarın sağlanmasını teminen demokrasinin yeniden tesis edilmesi için gerekli adımların bir an önce atılması ve sivillere yönelik şiddetin durdurulması çağrısında bulunuyoruz. Bu çerçevede, Myanmar'da ağır şartlar altında yaşayan Rohinga Müslümanlarının durumunun iyileştirilmesi ve Rohinga sorununa kalıcı çözüm sağlanmasına yönelik çabaların sürdürülmesi beklentimizi yineliyoruz" denildi.

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