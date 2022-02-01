Başkan Erdoğan'ın elektrik faturası indirimi açıklamasına CHP yandaşı Sözcü'den FETÖ tarzı beddua!

Sözcü bu bedduaları manşetine taşıyarak bedduaları şöyle aktardı: "Sizi, Allah'a havale ediyorum. Yemek nasip olsun ama çıkarmak nasip olmasın size. Helal etmiyorum. 1024 liralık ne yakmışım burada, ne kullanmışım. Sizi Mevlama havale ediyorum. Fitil fitil burnunuzdan gelsin. Helal etmiyorum kesinlikle. Haram, zehir zıkkım olsun. Yemek nasip olsun ama çıkarmak nasip olmasın. Düğüm olsun, bağırsaklarınızda düğüm."