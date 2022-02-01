Başkan Erdoğan'ın elektrik faturası indirimi açıklamasına CHP yandaşı Sözcü'den FETÖ tarzı beddua!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Kabine Toplantısı Sonrası elektrik faturalarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, vatandaşlardan gelen şikâyetler sonrasında elektrik faturalarında indirim tarifesi uygulanacağını açıklayarak, "Elektrik faturalarında yaşanan artışlardır. Dünyada kömür fiyatları 5 doğal gaz fiyatları 10 kat arttı. Biz bunu vatandaşlarımıza yansıtmamak için yoğun gayret gösterdik. Yılbaşı itibarıyla enerji piyasalarında zorunlu düzenlemeye gitmek zorunda kaldık. Vatandaşlarımızın 2-3 kat arttığı şikâyetleri üzerine, ilgili kurumlara tarifelerin yeniden düzenlemesi kararı verdik. Aylık ilk tüketim sınırını 150 kilovattan 210 kilovata çıkarıyoruz. Şubat ayında gelecek fatura yeni düzenlemeye göre gelecek" dedi.
SÖZCÜ'DEN FETÖ TARZI BEDDUA SEANSI!
Başkan Erdoğan'ın elektrik tarifelerinin yeniden düzenlenmesine gidileceğini açıklamasına rağmen Sözcü Gazetesi bugün "Elektrik bedduası" başlıklı bir manşet atarak sosyal medyadan bir vatandaşın Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) beddua seanslarını hatırlatan sözlerine yer verdi.
Sözcü, İYİ Partili İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ın bir vatandaşın elektrik faturasıyla ilgili beddua ettiği videoyu paylaştığını açıkladı. Videoda ise vatandaşın geçen ayki elektrik faturasının 336 lira olduğunu belirttikten sonra bu ay 1024 geldiğini ifade edip beddua etmeye başladığı görülüyor.