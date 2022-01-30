Muş'ta 1071 personelle Eren Kış-17 Operasyonu! Terör örgütüne nefes aldırılmıyor

İçişleri Bakanlığınca, "Eren Kış-17 Muş-Şenyayla Şehit Jandarma Üsteğmen İsmail Moray" operasyonu başlatıldı. Operasyonda jandarma komando, jandarma özel harekat ve güvenlik korucularından oluşan 1071 personel görev alıyor.
Halen kış üstlenmesindeki teröristleri "ARA-BUL-YOK ET" taktiğiyle etkisiz hale getirmek, başta eylem olmak üzere her türlü hazırlıklarını boşa çıkarmak ve bölgedeki huzur güven ortamını pekiştirmek maksadıyla, Muş İlinde "EREN KIŞ-17 (MUŞ- ŞENYAYLA) ŞEHİT J.ÜTĞM. İSMAİL MORAY" operasyonu başlatıldı.
Operasyonda Muş İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan (1071) personel (74) operasyonel tim görev alıyor.