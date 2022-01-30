Muş'ta 1071 personelle Eren Kış-17 Operasyonu! Terör örgütüne nefes aldırılmıyor





Halen kış üstlenmesindeki teröristleri "ARA-BUL-YOK ET" taktiğiyle etkisiz hale getirmek, başta eylem olmak üzere her türlü hazırlıklarını boşa çıkarmak ve bölgedeki huzur güven ortamını pekiştirmek maksadıyla, Muş İlinde "EREN KIŞ-17 (MUŞ- ŞENYAYLA) ŞEHİT J.ÜTĞM. İSMAİL MORAY" operasyonu başlatıldı.