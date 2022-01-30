Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 30.01.2022 10:35
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 30.01.2022 11:03
    ABONE OL

    Muş'ta 1071 personelle Eren Kış-17 Operasyonu! Terör örgütüne nefes aldırılmıyor

    Son dakika haberine göre Muş'ta terör örgütü PKK'ya karşı Eren Kış-17 Muş-Şenyayla Şehit Jandarma Üsteğmen İsmail Moray Operasyonu başlatıldı. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada operasyonda 1071 personelin görev aldığı duyuruldu.

    Muş’ta 1071 personelle dev operasyon

    İçişleri Bakanlığınca, "Eren Kış-17 Muş-Şenyayla Şehit Jandarma Üsteğmen İsmail Moray" operasyonu başlatıldı. Operasyonda jandarma komando, jandarma özel harekat ve güvenlik korucularından oluşan 1071 personel görev alıyor.



    Halen kış üstlenmesindeki teröristleri "ARA-BUL-YOK ET" taktiğiyle etkisiz hale getirmek, başta eylem olmak üzere her türlü hazırlıklarını boşa çıkarmak ve bölgedeki huzur güven ortamını pekiştirmek maksadıyla, Muş İlinde "EREN KIŞ-17 (MUŞ- ŞENYAYLA) ŞEHİT J.ÜTĞM. İSMAİL MORAY" operasyonu başlatıldı.

    Muş'ta 1071 personelle dev operasyon

    Operasyonda Muş İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan (1071) personel (74) operasyonel tim görev alıyor.

        Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen EREN OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile İNANÇLI ve KARARLI bir şekilde başarı ile devam ediyor.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Polis servisi devrildi! Yaralılar var
        Haberler Güncel Muş'ta 1071 personelle Eren Kış-17 Operasyonu! Terör örgütüne nefes aldırılmıyor
            SON DAKİKA