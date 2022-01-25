"Olağanüstü bir kar yağışına karşı olağanüstü mücadele veriyoruz" diyen Murat Ongun İsviçre'de tatilde çıktı

Megakent İstanbul'da CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi karla mücadelede sınıfta kaldı. Günlerdir süren kar esareti İBB'nin yetersiz çalışmalarıyla birleşinde İstanbullulara zor anlar yaşattı.

Kentte birkaç gündür etkili olan kar yağışı dün akşam saatlerinde tipiyle beraber yaşamı olumsuz etkiledi.



Çok sayıda vatandaş evlerine ulaşamadı, geceyi dışarıda geçirdi. Otomobillerini yollara bırakan vatandaşlar sabah kadar ulaşımda güçlük çekti.



CHP'Lİ İBB TEPKİLERİN ODAĞINDA

İstanbul'da binlerce vatandaşın yoğun kar yağışı altında belediyenin yetersiz çalışmaları nedeniyle yollarda kalması ve geceyi sokakta geçirmesi eleştiri oklarını İmamoğlu yönetimine çevirdi.







Sosyal medyadan isyan bayrağı açan vatandaşlar binlerce tweet atarak İmamoğlu'nu istifaya davet etti. Karla mücadelede yetersiz kalmakla suçladı.



İstifa kampanyalarına karşı İmamoğlu'nu kurtarmak için sağ kolu Murat Ongun devreye girdi.







Ongun, sosyal medyada attığı şu tweetlerle kar yağışına karşı olağanüstü bir gayret sarf ettiklerini iddia etti:



İstanbul'da olağanüstü bir kar yağışı ve olağanüstü bir mücadele var.



Kar yağışının ilk gününden bu yana Karayolları Ekipleri ve ilçe belediyeleri ile paylaşılanlar da dahil olmak üzere toplam 41670 ton tuz ve 21 ton özel solüsyon kullanılmıştır. İBB depolarında 150 bin ton daha tuz mevcuttur. Tuzun olmadığı iddiası tamamen bir trol uydurmasıdır.

İSVİÇRE'DEKİ SICAK YATAĞINDAN OLAĞANÜSTÜ MÜCADELE

Kar yağışına karşı olağanüstü bir mücadele veriyoruz diyen Ongun hakkında bomba bir gerçeği açıklıyoruz. Murat Ongun, 23.01.2022 tarihinde sabah saatlerinde İstanbul Yeni Havalimanı'ndan eşi Zeynep Ayten Gözdem Ongun ile birlikte yurt dışına tatile çıktı.







Canla başla karla mücadele ediyoruz tweetleri atan Murat Ongun'un İsviçre'de bir otelde tatil keyfi yaptığı anlaşıldı.





İSYAN EDEN VATANDAŞLARI TROLLÜK İLE SUÇLADI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun en yakın çalışma arkadaşı ve İBB Sözcüsüolan Murat Ongun, vatandaşların kapalı yollar, eksik çalışmalara tepki göstermesine şok bir paylaşım ile yanıt verdi. Ongun, "İstanbul'da olağanüstü bir kar yağışı ve olağanüstü bir mücadele var. Böyle zamanlar "trol" ordularının ekmek teknesidir.Tüm kamu kurumları ve belediyelerimiz var gücüyle mega kentte çalışıyor. Sıcak evinde oturup trollük yapanın değil, sahada mücadele edenin yanında olma zamanı." ifadelerini kullandı.