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    • 26.01.2022 13:50
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    Son dakika: Dışişleri Bakanlığından Irak'taki terör saldırısına kınama

    Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanlığı'nca, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Muhammed Halbusi'nin konutuna düzenlenen terör saldırısı kınandı. Açıklamada "Türkiye, Irak’ın terörle mücadelesini güçlü şekilde desteklemeye devam edecektir" denildi. Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Halbusi'nin Enbar'a bağlı Garma ilçesinde bulunan konutuna 25 Ocak'ta düzenlenen füze saldırısında 2 kişi yaralanmıştı.

    Türkiye’den o saldırıya kınama

    Dışişleri Bakanlığı, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Muhammed el-Halbusi'nin konutuna düzenlenen terör saldırısı için kınama mesajı yayımladı.

    Bakanlığın açıklamasında, "Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Muhammed Halbusi'nin Anbar Vilayeti'ndeki konutuna düzenlenen terör saldırısını en kuvvetli ifadelerle kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

    Saldırının faillerinin en kısa sürede tespit edilerek adalet önüne çıkarılmalarının temenni edildiği belirtilen açıklamada, Türkiye'nin, Irak'ın terörle mücadelesini güçlü şekilde desteklemeye devam edeceği vurgulandı.

    Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Halbusi'nin Enbar'a bağlı Garma ilçesinde bulunan konutuna 25 Ocak'ta düzenlenen füze saldırısında 2 kişi yaralanmıştı.

    IRAK'TAKİ SÜNNİ İTTİFAK: MECLİS BAŞKANI'NIN KONUTUNA SALDIRI EGEMENLİĞE MEDYAN OKUMADIR
    Irak Meclisindeki "Takaddüm" ve "Azim" koalisyonlarının birleşmesiyle kurulan Sünni "Egemenlik İttifakı", Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi'nin konutunu hedef alan ve 2 sivilin yaralanmasına yol açan füze saldırısını kınayarak, bunu "devletin egemenliğine karşı bir medyan okuma" olarak nitelendirdi.

    "Egemenlik İttifakı", Halbusi'nin konutunun bulunduğu Enbar'a bağlı Garma ilçesine düzenlenen füze saldırısı sonrası yazılı bir açıklama yayımladı.

    Açıklamada, "Egemenlik İttifakı'nın ilanı ve Yüksek Federal Mahkemesinin ilk Meclis oturumunun yasal olmadığı gerekçesiyle yapılan itirazı reddetmesinin üzerinden birkaç saat geçmeden Meclis Başkanı Halbusi'nin Garma'daki konutu kontrol dışı tarafların saldırısına uğradı. Bu saldırı, devletin egemenliği ve prestijine karşı bir medyan okumadır." ifadeleri kullanıldı.

    Faillerin yakalanarak adalete teslim edilmesi ve hak ettikleri cezaları almaları çağrısında bulunuldu

    Açıklamada ayrıca, benzer bir saldırının yeniden yaşanmaması için Başbakan Mustafa el-Kazımi'nin de müdahalede bulunması istendi.

    Irak Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi'nin konutunun bulunduğu Enbar'a bağlı Garma ilçesine 3 füzeyle terör saldırısı düzenlendiği, olayda 2 sivilin yaralandığı bildirilmişti.

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    Haberler Güncel Son dakika: Dışişleri Bakanlığından Irak'taki terör saldırısına kınama
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