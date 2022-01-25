Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan İmamoğlu'na füze: Karla mücadele balık tuzlayarak yapılmaz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ankara'nın Polatlı ilçesinde KontrolMatik Teknoloji Lityum Demir Fosfat Batarya Fabrikası'nın temel atma törenine katıldı. Bakan Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ekonomik ve teknolojik bağımsızlığını sağlamış bir Türkiye inşa etmeyi hedeflediklerini belirtti. Bakan Varank, "Bunun için de ülkemizi kritik teknolojileri üretebilen global bir üs haline getirmek üzere çalışıyoruz. İşte KontrolMatik'in batarya teknolojileri ve enerji depolama sistemleri alanındaki bu öncü yatırımı da bu vizyonu tahkim edecek önemli bir girişim. Hızlı teknolojik gelişmeler neticesinde enerjiye olan ihtiyaç her geçen gün katlanarak artıyor. Hal böyle olunca enerjinin üretimi ve iletimi kadar depolanabilmesi de hayati öneme sahip bir konu olarak karşımıza çıkıyor. Tabii bu yatırımın kıymeti, elektrikli araç ve tüketici elektroniği sektörleriyle birlikte değerlendirildiğinde daha net ortaya çıkacaktır. Bildiğiniz üzere fosil yakıtların kullanıldığı içten yanmalı motor teknolojisi artık tarih oluyor. Bunların yerini alacak elektrikli araçların en temel bileşenlerinden biri de bataryalar. Öyle ki bu araçların maliyetinin büyük kısmı da bataryadan kaynaklanıyor. Aslında enerji depolama sistemleri sadece araçların kendisi için değil, şarj alt yapısı için de kritik bir unsur. Biz de ülke olarak, rekabet şartlarının eşitlendiği şu dönemde Türkiye'nin otomobili ile elektrikli araç sektörüne hızlı bir giriş yaptık" dedi.