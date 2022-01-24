Son dakika: HDP'li Semra Güzel hakkında yeni fezleke

Son dakika haberleri... Dokunulmazlığının kaldırılması istemiyle hakkında hazırlık komisyonu kurulan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında, "teröre finansman" sağladığı gerekçesiyle yeni bir fezleke TBMM'ye ulaştı.
HDP'Lİ GÜZEL İÇİN KOMİSYON KURULMUŞTU
PKK'lı bir teröristle fotoğrafları çıkan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması süreci, Hazırlık Komisyonu oluşturulmasıyla başladı. TBMM Karma Komisyon Başkanı Bekir Bozdağ, içtüzüğe göre Hazırlık Komisyonu'na 1 ay içinde raporunu sunmasının önerildiğini anımsattı. Bozdağ, Güzel'in de savunma hakkının olduğunu belirterek, "Öyle umuyorum ki Komisyon 1,5- 2 ay içinde kararını kamuoyuna açıklayacak" dedi.
SORUŞTURMA DOSYASINDAN ŞOK DETAYLAR
PKK'lı terörist Volkan Bora ile çok sayıda fotoğrafı çıkan HDP'li vekil Semra Güzel'in soruşturma dosyasında yeni detaylar. Güzel'in, KCK mülakatı sonrasında vekil adayı seçildiği belirlendi.
İŞTE O DOSYA
Güzel hakkında hazırlanan dosya TBMM Başkanlığı'na sunuldu ve oradan da Anayasa Adalet Karma Komisyonu'na havale edildi. Meclis'e gelen dosyada savcılığın yaptığı soruşturmada ulaştığı belge ve bilgiler yer aldı. Karma Komisyon daha önce Güzel hakkında yine örgüt üyeliği suçlamasıyla gelen bir başka dosyayı da gündemine aldı. İki dosyadaki savcılık soruşturmalarında yer alan çarpıcı bilgi ve belgeler şöyle: