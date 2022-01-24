Son dakika: HDP'li Semra Güzel hakkında yeni fezleke

YURT DIŞI ÇIKIŞLARI

Dosyada, Semra Güzel'in hangi tarihlerde yurtdışına çıktığı da var. Örneğin, Dahok'a gidiş dönüş tarihleri bulunuyor. Yine 2014 yılında bir başka çıkış daha olmuş.

89 KEZ GÖRÜŞMÜŞ

Örgüt belgelerinin yanı sıra Güzel'in terör örgütünden kimlerle görüştüğünün telefon kayıtları da dosyada delil olarak sunuldu. Örneğin bir teröristle 89 kez telefon görüşmesi yapmış.