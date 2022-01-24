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    • 24.01.2022 13:57
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    Son dakika: HDP'li Semra Güzel hakkında yeni fezleke

    Son dakika haberleri... Dokunulmazlığının kaldırılması istemiyle hakkında hazırlık komisyonu kurulan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında, “teröre finansman” sağladığı gerekçesiyle yeni bir fezleke TBMM’ye ulaştı.

    Son dakika haberleri... Dokunulmazlığının kaldırılması istemiyle hakkında hazırlık komisyonu kurulan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında, "teröre finansman" sağladığı gerekçesiyle yeni bir fezleke TBMM'ye ulaştı.

    HDP'Lİ GÜZEL İÇİN KOMİSYON KURULMUŞTU
    PKK'lı bir teröristle fotoğrafları çıkan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması süreci, Hazırlık Komisyonu oluşturulmasıyla başladı. TBMM Karma Komisyon Başkanı Bekir Bozdağ, içtüzüğe göre Hazırlık Komisyonu'na 1 ay içinde raporunu sunmasının önerildiğini anımsattı. Bozdağ, Güzel'in de savunma hakkının olduğunu belirterek, "Öyle umuyorum ki Komisyon 1,5- 2 ay içinde kararını kamuoyuna açıklayacak" dedi.

    SORUŞTURMA DOSYASINDAN ŞOK DETAYLAR
    PKK'lı terörist Volkan Bora ile çok sayıda fotoğrafı çıkan HDP'li vekil Semra Güzel'in soruşturma dosyasında yeni detaylar. Güzel'in, KCK mülakatı sonrasında vekil adayı seçildiği belirlendi.

    İŞTE O DOSYA
    Güzel hakkında hazırlanan dosya TBMM Başkanlığı'na sunuldu ve oradan da Anayasa Adalet Karma Komisyonu'na havale edildi. Meclis'e gelen dosyada savcılığın yaptığı soruşturmada ulaştığı belge ve bilgiler yer aldı. Karma Komisyon daha önce Güzel hakkında yine örgüt üyeliği suçlamasıyla gelen bir başka dosyayı da gündemine aldı. İki dosyadaki savcılık soruşturmalarında yer alan çarpıcı bilgi ve belgeler şöyle:

        30 CİVARINDA FOTOĞRAF
        Son gelen dosyada Güzel'in çeşitli zamanlarda ve değişik terör örgütü PKK kamplarında çekilmiş fotoğrafları bulunuyor. Bu fotoğraflar A4 kâğıtlara basılmış ve altlarında ne zaman ve nerede çekildikleri yazılmış durumda. Kamuoyuna yansıyanlar dışında bazı kareler de dosyada bulunuyor.

        1 DAKİKADA MİLLETVEKİLİ ADAYI
        2017'de Diyarbakır'daki bir soruşturmada gizli tanığın ifadesi dosyaya girdi. Gizli tanık, "Semra Güzel'in kod adı ....'dır. Bu kişi gelecek vaat ettiği için milletvekili olması önerildi. KCK heyetine girdi. 1 dakika içinde milletvekili adayı olmasına onay verildi" denildi.

        TERÖRİSTİN DEFTERİNDEN NUMARASI ÇIKTI
        Nisan 2017'de öldürülen terörist Volkan Bora'nın not defteri ele geçirildi. Bu defter günlük gibi; gayet muntazam yazılmış. Gün gün yapılan harcamalar, faaliyetler, eylemler, 'Şurayı bombaladık, şurayı bastık' gibi gün içindeki tüm terör faaliyetleri detaylı şekilde yazılmış. Bu not defterinde 5 kişinin cep telefonu numarası yer alıyor. Numaralardan biri de Semra Güzel'e ait.

            İKİ TERÖRİSTLE MEKTUPLAŞMIŞ
            Semra Güzel, Volkan Bora ile aynı dönemde Ermenice kod ismi kullanan başka bir teröristle de yazışmış. Bu teröristin mektuplarında şiirler de bulunuyor. İki teröristle yazışmaları uzun süre devam etmiş.

            YURT DIŞI ÇIKIŞLARI
            Dosyada, Semra Güzel'in hangi tarihlerde yurtdışına çıktığı da var. Örneğin, Dahok'a gidiş dönüş tarihleri bulunuyor. Yine 2014 yılında bir başka çıkış daha olmuş.

            89 KEZ GÖRÜŞMÜŞ
            Örgüt belgelerinin yanı sıra Güzel'in terör örgütünden kimlerle görüştüğünün telefon kayıtları da dosyada delil olarak sunuldu. Örneğin bir teröristle 89 kez telefon görüşmesi yapmış.
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